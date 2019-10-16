Миротворчеству Белоруссии не хватает конкретных дел

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неожиданно сказал о размещении миротворцев в Донбассе и даже на границе между Россией и Украиной. С чего бы это? И возможно ли практическое воплощение в жизнь такой уже далеко не новой, но основательно забытой идеи? И последуют ли со стороны Белоруссии практические шаги по урегулированию этого конфликта?



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Денисом Денисовым

А как обстоят дела с упрощенной процедурой получения российского гражданства жителям республик Донбасса? И возможно ли это в отношении граждан Украины, хотя бы тех, кто выступает против антинародного режима и подвергается постоянной опасности?

На эти и многие другие вопросы главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой ответил руководитель Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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— Денис, очень важно, что жителям Донбасса начали давать российское гражданство в упрощенном порядке, но для жителей Украины, которых часто преследует нацистский режим, это по-прежнему огромная проблема. Например, одна женщина, у которой мама и сестра — россиянки, пыталась получить гражданство, но какой-то бумажки не хватило. Теперь у нее закончилось разрешение на временное проживание, она должна уехать и снова оформлять все документы, включая анализы крови, проходить языковой экзамен и еще массу процедур. Это просто ужас.

— Пока будут подобные истории (а они происходят даже не с каждым вторым по этому направлению, а вообще с каждым) люди с Украины будут уезжать в Польшу, Чехию, Словакию и работать на экономики тех стран. Хотя эти люди могли бы вполне работать здесь и приносить рост ВВП, дополнительные доходы России. К сожалению, это больная проблема, ее надо срочно решать.

— С известной журналисткой Еленой Бойко, которая выступала против зверств киевской хунты, в том числе у нас в студии, вообще была жуткая история. Ее депортировали из России на Украину — фактически на растерзание режиму.

— К сожалению, так получается, что многие люди, которые сюда приезжают, в том числе с Украины, из Донбасса, нарушают российское законодательство в сфере времени пребывания. Но часто это случается не по их вине. Для того, чтобы этого не было, чтобы они этого не делали, конечно, необходимо упросить эту процедуру. Упростили бы процедуру, и гораздо меньше было бы этих нарушений. Но, опять-таки, наверное, это уже вопросы философского характера, к сожалению.

— Другая, но взаимосвязанная тема... Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал ряд заявлений. Он сказал, что считает невозможным возращение Крыма Украине...

— Ну он же реалист...

— Одновременно он отказался размещать у себя российские базы, хотя перед этим выступал за полную интеграцию. И еще он произнес довольно странную фразу о том, что ему не очень хочется, но в принципе он готов разместить своих миротворцев на границе между Россией и Украиной.

— Отличная идея, и в этом отношении Александр Григорьевич остается медиатором и, наверное, пытается им стать в еще большей мере в российско-украинских взаимоотношениях. Тут ему честь и хвала. Любые инициативы любой страны, которые направлены на то, чтобы мир пришел на территорию Донбасса, вызывают только позитивные эмоции.

И в этом отношении я бы заметил, что у белорусов есть очень хорошие идеи и время от времени возникают новые интересные предложения, в том числе по урегулированию конфликта в Донбассе. Но очень бы хотелось, чтобы за идеями следовали конкретные шаги и дела. Вот это был бы уже реальный вклад в урегулирование конфликта.

Белоруссия — это, наверное, оптимальный партнер и для Украины, и для Российской Федерации, и для республик Донбасса, потому что она всем им близка. А эта дискуссия относительно условных миротворческих контингентов для Донбасса, будь это на линии соприкосновения между этими республиками и Украиной или где-то еще, уже не первый год происходит.

Вот сейчас опять всплыла старая, но забытая и подающаяся как новая идея по поводу границы республик и России. Хотя там миротворцы просто не нужны на самом деле. Для жителей Донбасса вообще есть мало стран, которым они могли бы доверять как миротворцам. Белоруссия — как раз одна из немногих стран, представителям которой действительно доверяет народ Донбасса.

Ведь, естественно, неприемлемо там иметь представителей НАТО или отдельных стран Запада, допустим, Германии. Никакого доверия к ним не будет, и, соответственно, выполнение их мандата по поддержанию там мира будет очень сильно затруднено. Поэтому мы и дальше ожидаем от наших белорусских партнеров поддержки в этом направлении.

Конечно, они и так уже много делают. Они предоставляют площадку для трехсторонней контактной группы, они пытаются на экспертном уровне актуализировать проблемы, которые очень важны и для Донбасса, и для Украины, и для России. Но хотелось бы от них более активной позиции. Это было бы гораздо эффективнее и интереснее.

Вот, например, если бы эта последняя идея в ближайшее время вылилась в конкретный проект, его бы вполне можно было вынести для обсуждения на уровень нормандского формата, трехсторонней контактной группы и, вполне возможно, даже Совета Безопасности ООН. Просто за каждой идеей должны следовать конкретные действия.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев