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Автор Редакция рубрики "Мир"

Как Трамп Зеленского "усыновил"

Мир » Бывший СССР » Украина print

Скандальная сессия Генеральной ассамблеи ООН вызвала бурю скандалов во внутриполитической жизни США и Украины. Понятно, что Зеленский ведет себя в отношении Трампа, как нерадивый сын по отношению к строгому родителю.


"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Денисом Денисовым

Хотя ведь это совсем не новость. Но на Зеленского возлагал надежды украинский народ. Зря? Обо всем этом и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал руководитель Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

— Денис, в связи с последней скандальной Генассамблеей ООН и встречей Зеленского с Трампом — помните фотографию в Овальном кабинете Белого дома, где сидит Трамп, а рядом стоят Порошенко и другие президенты?

— Да, это тоже было красиво.

— То, что сейчас было с Зеленским, из той же серии?

— А сейчас можно посмотреть новую фотографию, где стоит Дональд с Меланией, а по левую и по правую сторону — президент Украины и его супруга. Такое впечатление, что дедушка с молодой бабушкой и нерадивые детки. Достаточно наглядно и показательно. Символично, по крайней мере.

— Весьма символично. А противники Трампа готовы цепляться за все что угодно. Мол, нехорошо, что Трамп давил на президента Украины. А что Обама звонил Януковичу и говорил о том, что нельзя применять силу, войска против митингующих на Майдане, — это вполне себе демократично. И в итоге во что это все там вылилось!…

Если такие вещи не останавливать, то это выливается в мятежи, перевороты и вообще непонятно во что. Теперь сами не знают, что со этим делать, хотя им-то, по большому счету, все равно, а вот европейцы — в ужасе.

Вообще уже давно все американские президенты регулярно и старательно давят на руководителей всех стран. А на многих и давить не надо. Ведь значительная часть руководителей европейских государств имеют американское образование, проамериканские взгляды и даже американское гражданство. Но это уже нормальная практика, что тут возмущаться…

— Возмущаться точно не надо. Тут просто надо понимать, что это обычный контекст предстоящих американских президентских выборов. То есть эта тема, скорее, внутриполитическая для Соединенных Штатов. Естественно, ее необходимо рассматривать также в треугольнике Соединенные Штаты — Россия — Украина.

Естественно, Украина выступает здесь не более, чем в роли, я не сильно люблю это выражение, разменной монеты, но по сути это точно так и есть. Вы правильно упомянули и предыдущие истории, связанные с безусловным открытым вмешательством Соединенных Штатов во внутренние дела разных стран. Если мы вспомним 90-е годы, то Соединенные Штаты уже тогда открыто вмешивались…

— ...во внутренние дела Грузии, например, особенно активно.

— Да, и не только там. Они пытались влиять на внутренние дела всех государств постсоветского пространства.

— И сейчас пытаются.

— Да, в том числе и России. К счастью, в настоящий момент их присутствие и возможности сильно ограничены в этом направлении. Но это не касается Украины. Вспомните, опять-таки, вице-премьера Соединенных Штатов, того же скандального Байдена. А не сам ли он в приватных беседах рассказывал, как лично снимал генпрокурора Украины.

Или как по приезду в Киев он сразу строил министров и давал им указания относительно того, что им делать и чего не делать. А о чем говорит поведение экс-посла США на Украине Йованович, которая указывала генпрокурору на людей, являющихся неприкосновенными, находящихся вне возможности для правового уголовного преследования.

Это все, безусловно, явное и открытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Просто мощное безапелляционное давление. Но здесь надо различать — в теории и в практике. В теории это нельзя делать, а в практике это делает любое государство, которое может себе это позволить.

— Также было и в отношении России в 90-е годы. Может быть, не в такой открытой форме, но тоже достаточно активно они продвигали свои интересы. На Украине это и не прекращалось, особенно активно и сильно стало при Порошенко. А сейчас эта практика продолжается, по вашему мнению, либо все-таки новая команда как-то пытается противостоять такому мощному нажиму вашингтонского обкома?

— Не думаю, что они способны этому противостоять, хотя очень хотелось бы это видеть. Лично у меня нет никаких данных о том, что команда Зеленского, хотя бы отдельные министры, функционеры, как-то противостоит внешнему влиянию. А с учетом того, что подавляющее большинство этих людей идейно очень близко Соединенным Штатам, а многие остальные — европейцам, то им-то и противостоять не надо.

Для очень многих из них, почти всех, американские, европейские партнеры априори являются старшими даже не братьями, а родителями, примером для подражания. Взять, опять-таки, разговор Зеленского и Трампа. Ну, конечно, там очень ярко выражено подобострастие, с которым молодой президент обращается к лидеру сверхдержавы. И стоит ли его за это корить, я даже не знаю.

Но с точки зрения реальной политики подобный подход, безусловно, приводит к тому, что вся политическая система президента страны, который так подобострастно обращается к потенциальному сюзерену, очень часто попадает в прямую зависимость. Естественно, он очень сильно ограничивает и свои собственные возможности.

Как следствие, он просто лишается любого суверенитета и возможности что-либо самостоятельно изменить, поменять или сделать какие-то конкретные действия, потому что становится ясно, что без одобрения сверху, а здесь конкретно — из-за океана, ни один серьезный шаг для Украины невозможен. И это очень печально, потому что на Зеленского и его окружение возлагались совершенно иные надежды и до сих пор они существуют у большинства украинского общества.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы украина и сша дональд трамп денис денисов инна новикова необычная неделя экспертное мнение владимир зеленский
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