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Автор Редакция рубрики "Мир"

Как установить устойчивое перемирие в Донбассе

Мир » Бывший СССР » Украина print

Посадят ли Порошенко? Когда, за что и насколько — если, конечно, посадят. Возможно ли добиться устойчивого перемирия в Донбассе? И как? Почему до сих пор это ни разу не получалось? Кто наживается на конфликте?


"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Денисом Денисовым

Обо всем этом и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал руководитель Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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— Денис, Порошенко теперь таскают по судам. Как вы думаете, это просто такая постановка для публики или все-таки посадят?

— А мы его уже забыли почти. Мы, конечно, очень хотим, чтобы он сидел в тюрьме.

— Ну Зеленский ведь обещал, что там будет следствие, будут разбираться…

— Он не то чтобы обещал. Но Порошенко всем надоел и за океаном, и в Европе.

— Но пока что, после того как пограбил и без того бедную страну, не только там живет, но и устраивает новые Майданы.

— Очень несправедливо. Безусловно, он должен понести самое строгое наказание. И даже не за то, что он там обогащался, создавал коррупционные схемы, а за то, что он вел войну против собственного народа. Он ее не остановил, а, наоборот, подогревал и постоянно продуцировал. Вот прежде всего за это он точно должен нести ответственность.

— Но война началась еще до того, как Порошенко стал президентом. Турчинов, который тоже жив и вполне здравствует, принял решение о начале так называемой АТО.

— Антитеррористической операции, да. На тот момент он был главой Верховной рады с полномочиями как бы президента. Хотя это на самом деле было незаконно даже с точки зрения украинского права, украинской Конституции и законов. Но буквально через полтора месяца президентом стал уже Порошенко и он ровным счетом ничего для прекращения конфликта не сделал.

— Говорят, войну легко начать и трудно остановить.

— Для того чтобы остановить, нужна политическая воля.

— Почему сейчас она продолжается? С кем воюет украинская армия?

— Украинская армия воюет с ополчением Донецкой Народной и Луганской Народной Республик. Можно говорить, с народной милицией, или первым и вторым корпусом. Это в любом случае люди, которые являются в подавляющем большинстве жителями Донбасса. Там есть, конечно, и приезжие из других регионов Украины. Это гражданская война, по-другому ее невозможно назвать.

— А она не надоела?

— Надоела. Но есть проблема даже в установлении устойчивого перемирия в Донбассе. На данный момент таких перемирий уже было много, принималось решение о порядка 20 перемирий между представителями Украины и представителями республик. Обычно представители ОБСЕ на трехсторонней контактной группе предлагают новое перемирие.

Оно согласовывается, после этого делают брифинги представители Украины и представители ДНР, ЛНР относительно того, что "мы договорились, что будет очередное перемирие". После этого политики заявляют по телевидению, что с такого-то числа перемирие. И на этом все. После этого никаких действий не ведется.

В лучшем случае еще в войска поступают приказы о том, чтобы они не стреляли или стреляли только в каких-то уникальных случаях. Но всего этого, одного выступления по телевизору, недостаточно для того, чтобы закончилась война. В мировой практике существует огромное количество методов и методик, связанных с удержанием перемирий и для того, чтобы эти перемирия были эффективными.

В Донбассе они не применяются. У меня складывается впечатление, что очень многие просто даже не задумывались о том, что существуют различные возможные варианты для того, чтобы перемирия были эффективными. И поэтому у нас раз в полгода, а то и чаще, опять выносится на трехстороннюю контактную группу тема перемирия, ее принимают, обсуждают, потом по телевизору говорят, что это самое лучшее перемирие, которое будет вечно. А через две недели оно заканчивается.

— Кто-то случайно стреляет или что-то еще?

— Кто-то случайно стреляет, потому что за эти пять лет возникли многие проблемы, помимо того, что просто стреляют на линии соприкосновения. Их сотни, но их никто не хочет решать, потому что, по-видимому, для многих этот конфликт низкой интенсивности — комфортная ситуация. Это страшно для населения, но, как обычно, существуют выгодополучатели.

— Кому война, а кому мать родна.

— Да, совершенно верно, уместная поговорка именно в этом случае. Поэтому, пока не будет жестких политических решений, в том числе по всем аспектам, а не только заявления по телевизору, что началось перемирие, ничего там не изменится.

— А кому это выгодно, кто обогащается, кто зарабатывает?

— Украина закупает вооружение у целого ряда стран Европейского союза. В современном мире нет проблемы, если у тебя есть деньги, с тем, чтобы у тебя появилось оружие.

— У ополченцев есть деньги?

— Безусловно, есть. Там, конечно, существует экономика. И в любом случае, пока конфликт существует, всегда найдутся стороны, которые и предложат это оружие, и купят это оружие, и поставят это оружие.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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