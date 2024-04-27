Отеки: причины и методы борьбы

Если вы страдаете от отеков: факторы возникновения и три метода их устранения

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Наше тело состоит из воды на 70%, причем большая часть находится внутри клеток, а оставшаяся треть располагается между ними. Когда мы сталкиваемся с отеками, это связано с застоем воды именно в этом межклеточном пространстве. Но что вызывает отеки и как с ними бороться в долгосрочной и краткосрочной перспективе? Мы обратились за ответами к Милане Азимовой, врачу-косметологу, специалисту клиники 360 Cosmetology.

Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Причины отеков не ограничиваются только недостатком потребления воды. Другие факторы также влияют на эту проблему. Отсутствие физической активности, длительные периоды работы за компьютером (что может привести к напряжению мышц шеи и нарушению лимфатического кровообращения), а также плохое кровообращение из-за неправильной подушки или позы во сне — все это может усугубить отеки. Некоторые косметические продукты, которые мы применяем перед сном, могут также способствовать приливу крови к тканям лица и утренним отекам. Беременность и стресс также могут быть причинами отеков, так как они влияют на отток лимфы.

Отеки также могут быть следствием аллергии или хронических заболеваний, таких как заболевания почек, печени, сердца и эндокринной системы. Если отеки стали регулярным явлением, особенно утром, следует обратиться к врачу и пройти обследование, чтобы исключить серьезные заболевания.

Некоторые привычки в питании также могут вызывать отеки. Обильные ужины, долгие периоды голодания и употребление алкоголя — все это может привести к отекам.

Что же делать, чтобы справиться с отеками? Профессиональные косметические процедуры могут помочь:

Лимфодренажный массаж — этот вид массажа помогает активизировать движение лимфы, улучшая кровообращение и помогая снять отеки. Микротоковая терапия — слабые импульсы тока стимулируют кожу, активизируя кровообращение и уменьшая отечность. Биоревитализация, RF-лифтинг и SMAS-лифтинг — эти процедуры способствуют стимуляции выработки коллагена и восстановлению водного баланса, ускоряя движение лимфы и помогая избавиться от отеков.