Отеки: причины и методы борьбы

Наше тело состоит из воды на 70%, причем большая часть находится внутри клеток, а оставшаяся треть располагается между ними. Когда мы сталкиваемся с отеками, это связано с застоем воды именно в этом межклеточном пространстве. Но что вызывает отеки и как с ними бороться в долгосрочной и краткосрочной перспективе? Мы обратились за ответами к Милане Азимовой, врачу-косметологу, специалисту клиники 360 Cosmetology.
Причины отеков не ограничиваются только недостатком потребления воды. Другие факторы также влияют на эту проблему. Отсутствие физической активности, длительные периоды работы за компьютером (что может привести к напряжению мышц шеи и нарушению лимфатического кровообращения), а также плохое кровообращение из-за неправильной подушки или позы во сне — все это может усугубить отеки. Некоторые косметические продукты, которые мы применяем перед сном, могут также способствовать приливу крови к тканям лица и утренним отекам. Беременность и стресс также могут быть причинами отеков, так как они влияют на отток лимфы.
Отеки также могут быть следствием аллергии или хронических заболеваний, таких как заболевания почек, печени, сердца и эндокринной системы. Если отеки стали регулярным явлением, особенно утром, следует обратиться к врачу и пройти обследование, чтобы исключить серьезные заболевания.
Некоторые привычки в питании также могут вызывать отеки. Обильные ужины, долгие периоды голодания и употребление алкоголя — все это может привести к отекам.
Что же делать, чтобы справиться с отеками? Профессиональные косметические процедуры могут помочь:
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