С особой осторожностью. Тренер перечислила опасные упражнения в спортзале

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки Акулина Бахтурина рассказала, что есть травмоопасные упражнения в зале.
Они провоцирующие гипермобильность суставов.
По словам тренера, опасна растяжка в позе лягушки или различные упражнения на суставы рук, когда рука сильно уходит за спину.
Кроме того, к травмам могут привести упражнения со штангой, такие как жим лежа, приседания, становая тяга, жим из-за головы.
"В случае классической становой тяги с пола можно сорвать поясницу", — цитируют Бахтурину "Известия".
Ошибкой некоторых спортсменов тренер считает игнорирование разминки и заминки. Это может привести к болям после тренировки.
Поклонникам не понравился внешний вид звезды.