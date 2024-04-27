С особой осторожностью. Тренер перечислила опасные упражнения в спортзале

Тренер Бахтурина рассказала о самых опасных упражнениях в зале

0:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки Акулина Бахтурина рассказала, что есть травмоопасные упражнения в зале.

Фото: flickr.com by redlionhoteldenver is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Они провоцирующие гипермобильность суставов.

По словам тренера, опасна растяжка в позе лягушки или различные упражнения на суставы рук, когда рука сильно уходит за спину.

Кроме того, к травмам могут привести упражнения со штангой, такие как жим лежа, приседания, становая тяга, жим из-за головы.

"В случае классической становой тяги с пола можно сорвать поясницу", — цитируют Бахтурину "Известия".

Ошибкой некоторых спортсменов тренер считает игнорирование разминки и заминки. Это может привести к болям после тренировки.