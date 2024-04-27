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На какие проблемы в доме указывает поселившийся под ванной паук: никакой мистики – только голые факты

Стало известно, из-за чего в доме поселяется паук

1:58
Зоосфера

Животные в наших квартирах не появляются случайно. Это утверждение актуально и для пауков, затаившихся под ванной, если только это не ваш питомец, например, птицеед или тарантул, случайно сбежавший из террариума.

Стало известно, из-за чего в доме поселяется паук
Фото: Self made File:Araña Mandaio 07-0-2006 10.jpg by Luis Miguel Bugallo Sánchez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Spain

В большинстве случаев, пауки становятся вашими непрошеными помощниками, указывая на серьезные проблемы в быту и микроклимате вашего дома. Например, паук, выползающий из-под ванны, может сигнализировать о возможных проблемах.

Появление пауков в доме чаще всего означает, что здесь созданы идеальные условия с достаточным количеством пищи и укрытий. Укрытием служат мебель и сантехника, а пищей для пауков являются насекомые и другие мелкие существа. Существуют два типа домашних пауков: те, которые плетут паутину, и те, кто охотится без неё, например, волчьи пауки.

Волчий паук, обычно покидающий своё убежище под ванной, активно охотится, ползая за своей добычей, такой как чешуйницы и мокрицы. Эти насекомые появляются во влажной и затхлой среде, способствующей распространению плесени и бактерий.

Так, паук может указывать на три проблемы в вашем доме:

  • Проверьте наличие щелей в полах и стенах, через которые могут проникать насекомые. Если они есть, их нужно заделать.
  • Избыточная влажность может быть вызвана течью труб, следует проверить и при необходимости отремонтировать сантехнику.
  • Чтобы избежать затхлости, необходимо проверить вентиляционные каналы на предмет засорений. Если они забиты, их следует почистить. Если вентиляция неэффективна, стоит подумать о установке принудительной вентиляционной системы, чтобы предотвратить застой воздуха и связанные с ним проблемы, такие как влажность и плесень.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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