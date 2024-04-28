Ваш автомобиль в опасности? Узнайте невидимые признаки, что пора менять ремень ГРМ

Как понять, что пора менять ремень ГРМ: полный гид по диагностике и обслуживанию

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Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) жизненно необходим для синхронной работы двигателя автомобиля, включая распределительные и коленчатые валы, а также водяную помпу.

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Необходимость его замены может быть вызвана износом, возрастом (рекомендуется замена каждые 70-100 тысяч км или каждые 3-4 года) или внешними повреждениями, такими как трещины или потертости. Дополнительные признаки необходимости замены включают необычные звуки двигателя, смещение ремня с ролика, проблемы с набором скорости и влажность ремня из-за утечек.

Неправильное функционирование ГРМ может привести к серьезным поломкам двигателя и дорогостоящему ремонту.