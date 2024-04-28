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Эти синие цветы добавят яркие краски вашему саду

Подборка синих цветов

1:19
Садоводство » Цветы

Из 280 000 цветущих растений на земле только 10 процентов из них голубые. Обратите внимание на редкий оттенок этих синих цветов (как светлых, так и тёмных), чтобы украсить ваш ландшафт или сбалансировать посадки тёплых тонов.

Подборка синих цветов
Фото: commons.wikimedia.org by Joanbanjo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Дельфиниум

Эти популярные полевые цветы высокие, поэтому обязательно сделайте для них подпорку.

Астра

Эти звёздчатые цветы также известны как "морозные цветы", потому что флористы часто используют их в осенних и зимних композициях.

Лилия Нильская

Лилия Нильская также известна как агапантус, что происходит от греческих слов "агапе", означающих любовь, и "антос", означающих цветок.

Гортензия

Одна из немногих настоящих синих цветов, гортензия может менять цвет в зависимости от уровня pH почвы. Чтобы сохранить голубизну лепестков, следите за уровнем pH от 5,2 до 5,5.

Расторопша шаровидная

Этот цветок, похожий на помпон, отлично привлекает пчёл и бабочек. Он также хорошо сохнет, поэтому срежьте несколько штук, чтобы наслаждаться счастливым оттенком еще долго после вегетации.

Цветок - облако. Панкрациум прекрасный.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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