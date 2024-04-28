Универсальный рецепт от старения, деменции и болезней сердца: узнайте, почему так важно готовить блюда с шампиньонами

Шампиньоны: почему их стоит включить в меню

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Белые шампиньоны — одни из наиболее часто выращиваемых грибов в мире. Эти богатые антиоксидантами суперпродукты едят миллионы людей. Конечно, их сложно отнести к экзотике, как лесные грибы, но их универсальность и вкус, а также польза для здоровья компенсируют это.

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Например, шампиньоны могут замедлить старение, благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Всего 5 шампиньонов в день защитят от возрастных заболеваний, таких как деменция, болезнь Альцгеймера, рак и болезни сердца.

В грибах содержатся антиоксиданты — глутатион и эрготионеин — оба эти соединения нейтрализуют вредные свободные радикалы, вызывающие повреждение ДНК. Организм естественным образом производит свободные радикалы, но загрязнённая окружающая среда, включая сигаретный дым, солнечный свет и тяжёлые металлы, добавляет масла в огонь. Высокий уровень свободных радикалов связан с раком, болезнью Альцгеймера и болезнями сердца. Также свободные радикалы ответственны за старение нашего тела. Также в шампиньонах содержится селен, который оказывает противоопухолевое действие, а также борется с воспалениями.

Грибы также содержат натуральные антибиотики, подавляющие рост микробов и грибковых инфекций. Также в шампиньонах много витамина В5 (пантотеновой кислоты) и витамина В2 (рибофлавина), а также витамина С, который укрепляет иммунитет. Много и витамина Д, помогающего укрепить кости.

Шампиньоны – также источник растительного белка, поэтому они обязательны в меню вегетарианцев.