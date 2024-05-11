Как использовать льготный отпуск для путешествий в Китай

Туристы придумали, как дешево путешествовать в Китай

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жители Ханты-Мансийского автономного округа начали активно использовать льготные отпуска для путешествий не только внутри России, но и для поездок в Китай. По словам владелицы турагентства Soloway Елены Соловьевой в интервью URA. RU, югорчане приобретают билеты до Владивостока, откуда дешево добираются до Шанхая.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"В Сургуте, например, многие используют льготные отпуска (жители Крайнего Севера могут рассчитывать на оплату проезда к месту отдыха в России за счет работодателя раз в два года — прим. URA. RU).

Они могут долететь до Владивостока, провести там несколько дней, насладиться красотами этого портового города, а затем отправиться в Шанхай. Полет занимает всего три часа", — уточняет Соловьева. Спрос на поездки в Китай среди жителей округа растет, особенно по причине пляжного отдыха. Однако именно Шанхай привлекает туристов своими городскими пейзажами.

"Шанхай — один из наиболее живописных городов Китая. Он огромный, сопоставим с Дубаем или Нью-Йорком, идеален для любителей мегаполисов. При этом там царят чистота и зелень, напоминающие лучшие мировые парки", — добавляет эксперт.

Также среди популярных направлений в Китае у жителей округа выделяются Гонконг и Хайнань. Для перелетов в эти регионы туристы часто выбирают такие российские авиахабы, как Новосибирск и Москва.