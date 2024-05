Норма воды в день у кошек: каждый второй владелец ошибается и убивает своего питомца

Кошки — необычные создания, которые вносят в домашнюю атмосферу тепло и уют, однако иногда их поведение может удивлять. Например, они могут игнорировать воду в своей миске, предпочитая ловить капли из-под крана или пить из человеческого стакана. Возникает вопрос: почему они так поступают? И сколько воды нужно кошке?

Фото: flickr.com by mhx is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic