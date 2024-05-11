Норма воды в день у кошек: каждый второй владелец ошибается и убивает своего питомца

Ветеринары назвали норму воды в день у кошек

Кошки — необычные создания, которые вносят в домашнюю атмосферу тепло и уют, однако иногда их поведение может удивлять. Например, они могут игнорировать воду в своей миске, предпочитая ловить капли из-под крана или пить из человеческого стакана. Возникает вопрос: почему они так поступают? И сколько воды нужно кошке?

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Эксперты подчеркивают, что кошки потребляют значительно меньше воды по сравнению с человеком или собаками. Для кошки весом от 4 до 6 кг необходимо около 200 мл воды в день.

При употреблении влажного корма кошки обычно пьют меньше, в то время как при регулярном потреблении сухого корма им требуется больше жидкости. Важно также учитывать возраст животного: котята потребляют больше еды и воды, в то время как стареющие кошки также нуждаются в увеличенном количестве воды.

Всегда следует обеспечить доступ к свежей и чистой воде в миске кошки. Идеальными вариантами являются фильтрованная или бутилированная вода, так как животные не будут пить грязную или застоявшуюся воду.