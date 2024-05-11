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Как бороться с галловой тлёй на смородине

Вредители смородины: даём советы

1:28
Садоводство » Деревья и кустарники

Галловая тля является одним из наиболее распространённых вредителей на смородине. Она питается соками растения, что может привести к его деформации, ухудшению роста и урожайности. Борьба с этим вредителем требует комплексного подхода, который включает в себя как профилактические меры, так и использование химических средств.

Вредители смородины: даём советы
Фото: selbst erstelltes Foto, DSC04421.JPG by BeAr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Одним из первых шагов в борьбе с галловой тлей на смородине является проведение регулярного осмотра растений на наличие вредителя. Если вы заметили его присутствие, необходимо немедленно приступить к борьбе. Одним из способов является механическое удаление тлей с растений. Для этого можно использовать щетку или струйку воды, чтобы смыть их с листьев и стеблей.

Также можно использовать биологические средства борьбы с галловой тлей, например, паразитических насекомых, которые питаются этим вредителем. Одним из таких насекомых является крылатка-скакунец. Ее можно привлечь на свой участок, посадив ароматные травы, которые привлекают этих насекомых.

Однако, в некоторых случаях необходимо прибегать к химическим средствам. Для борьбы с галловой тлей на смородине можно использовать инсектициды, которые эффективно уничтожат вредителя. Важно следовать инструкциям по применению и не превышать рекомендованную дозу, чтобы избежать повреждения растения.

Срочно выжигаем тлю на смородине при первом появлении
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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