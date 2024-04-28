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Открытие подземного мира Турции: пять уникальных исторических достопримечательностей, доступных для туристических посещений

Тайны под землей: 5 уникальных подземелий Турции доступных для туристов

1:50
Туризм

Турция — страна с богатым культурным наследием и множеством исторических достопримечательностей, привлекающих туристов со всего мира. Особенно примечательны не только видимые на поверхности памятники, такие как Цистерна Базилика в Стамбуле, но и подземные чудеса. Вот пять загадочных подземелий, доступных для посещения:

Тайны под землей: 5 уникальных подземелий Турции доступных для туристов
Фото: wikimapia by Vadim.tk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Подземная цистерна Шерефие (Цистерна Феодосия), Стамбул

Строение времен Римской империи, первоначально предназначенное для снабжения водой Константинополя, было открыто для публики совсем недавно после долгих лет забвения.

Цистерны Дара, Мардин

Раскопанные в ходе археологических исследований, эти подземные резервуары VI века поражают своей архитектурой и найденными здесь артефактами.

Деринкую, Каппадокия, Невшехир

Эта обширная пещерная система, впервые обнаруженная фермером в 1963 году, теперь является частью всемирного наследия ЮНЕСКО и предлагает посетителям изучить ее уникальную историю.

Туннель Рюмели Хан, Таксим, Стамбул

Скрытый под знаменитой улицей Истикляль, этот туннель, обнаруженный в 2017 году, ранее служил местом для различных бизнесов и частных клубов. Сегодня это место предлагает уникальное погружение в его историю.

Мечеть Санджаклар, Бююкчекмедже, Стамбул

Эта мечеть, расположенная в пригороде Стамбула, привлекает внимание своим необычным современным дизайном, гармонично сочетающимся с историческими элементами.

Эти места открывают новые грани турецкого исторического наследия и являются прекрасным выбором для тех, кто ищет приключения и желает увидеть нечто необычное.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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