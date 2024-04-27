Ученые РАН подтвердили планы России по освоению Луны к середине столетия

Российские ученые подтвердили масштабные планы по освоению Луны к 2050 году

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно изложению президента Российской академии наук, Геннадия Красникова, прозвучавшему на заседании Совета Федерации, несмотря на провал миссии "Луна-25", в дальнейшем планируется продолжить лунную программу в России.

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Ожидается, что российские космонавты отправятся на Луну приблизительно к 2040 году, где начнут подготовку к расширению российской лунной базы и укрепят позиции страны на спутнике.

В период до 2050 года планируется возвести первые сооружения лунной базы, освоить методы добычи кислорода и воды непосредственно на Луне, а также изучить возможности добычи и переработки местных материалов и ресурсов.

Помимо этого, планируется разработать программы, в рамках которых будут использоваться лунные ресурсы для изучения космоса, включая добычу редких материалов и обеспечение дальних космических миссий. Для этой цели на Луне будут созданы площадки для производства и хранения топлива.