Идеальные цветы для занятых садоводов: требуют минимального ухода и отпугивают вредителей

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Обязательно посадите бархатцы

1:35
Садоводство » Цветы

Для занятого садовода бархатцы — просто находка! Они всегда украшают сад, служат отпугивателями вредителей и справляются с различными условиями, включая засуху и переувлажнение.

Обязательно посадите бархатцы
Фото: commons.wikimedia.org by Vladmartinez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В саду никогда не бывает слишком много бархатцев, особенно учитывая, что они цветут до самых заморозков.

Астры могут цвести до самого снега и морозов, но бархатцы расцветают раньше! Их прямостоячие шары также отлично смотрятся в букетах.

Выращивать бархатцы легко: можно сеять их в почву в конце апреля или начале мая. Они всходят за 7-15 дней при температуре почвы около +18ºC. Если почва холодная, они всходят позже, но при достаточном поливе вырастают красиво.

В регионах с холодным климатом цветут они обычно с июня по август.

Если вы хотите получить более раннее цветение, можно посеять их рассадой с середины марта по конец апреля и пересадить в грунт после того, как минусовые температуры пройдут.

Бархатцы также являются естественными отпугивателями насекомых и защищают растения от вредителей. Их аромат отпугивает блошек, тлю и других насекомых. Например, посадка бархатцев рядом с капустой защищает ее от блошек, а среди клубники — от грибкового заболевания. Розы также хорошо растут на участке, где раньше росли бархатцы, так как это помогает предотвратить грибковые заболевания.

Бархатцы от А до Я.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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