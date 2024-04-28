Анастасия Волочкова подверглась атаки украинских хакеров

Анастасия Волочкова столкнулась с хакерской атакой из Украины

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что ее Telegram-канал был взломан украинскими хакерами, которые начали обращаться к ее контактам с просьбами перевести значительные суммы денег — до 905 тысяч рублей.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Волочкова уведомила правоохранительные органы о происшествии и подчеркнула, что считает это попыткой дискредитации. В дополнение, она упомянула инцидент с утечкой ее интимных фотографий, похищенных мошенниками, но заявила, что для нее приоритетом является сохранение финансовых сбережений, и благодаря бдительности банковских служб аферистам не удалось вывести деньги с ее счетов.