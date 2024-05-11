Центробанк ставит крест на ипотеке: ставки до 16% и сокращение льготных программ

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Доступ к ипотеке может стать недоступным для многих россиян

1:09
Экономика

Ипотечные кредиты остаются одним из главных инструментов для россиян, стремящихся приобрести собственное жилье.

Доступ к ипотеке может стать недоступным для многих россиян
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Однако эксперты прогнозируют, что доступ к ипотеке может стать затруднительным для многих в ближайшие полтора года. Руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU" Олег Репченко предупреждает о предстоящих изменениях в условиях ипотечного кредитования.

Согласно прогнозам, Центробанк предполагает, что ключевая ставка останется на уровне 15-16% до конца 2024 года и снизится до 10-12% только к 2025 году.

В результате даже ипотечные ставки в 12% годовых могут оказаться недоступными для большинства заемщиков. Эксперты отмечают, что это коснется не только вторичного рынка жилья, но и кредитов на новостройки.

Кроме того, доля льготных ипотечных программ, которая сейчас составляет 90%, может сократиться до 20-25%, усложняя доступ к жилью для многих граждан.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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