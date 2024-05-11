Очень простой рецепт: яблочное мороженое будет готово за полчаса, вы точно забудете про магазинные аналоги

Как приготовить яблочное мороженое

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

В жаркий полдень нет ничего лучше мороженого. Тем более вы легко сможете приготовить его дома, используя всего несколько простых ингредиентов. Предлагаем рецепт яблочного мороженого, которое готовится всего полчаса.

Фото: commons.wikimedia.org by Shuhrataxmedov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported l

Ингредиенты

2 яблока

2 чашки нежирных сливок

1/2 столовой ложки ванильного экстракта

1/2 стакана молока

1/2 стакана сахара

Приготовление

Вымойте и очистите свежие яблоки, нарежьте их кусочками. Поставьте кастрюлю на средний огонь и налейте в неё воду. Доведите до кипения и варите нарезанные яблоки, пока они не станут мягкими. Когда яблоки будут готовы, процедите их через сито. Положите получившееся пюре в холодильник примерно на полчаса.