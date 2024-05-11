Очень простой рецепт: яблочное мороженое будет готово за полчаса, вы точно забудете про магазинные аналоги

В жаркий полдень нет ничего лучше мороженого. Тем более вы легко сможете приготовить его дома, используя всего несколько простых ингредиентов. Предлагаем рецепт яблочного мороженого, которое готовится всего полчаса.
Фото: commons.wikimedia.org by Shuhrataxmedov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported l
Ингредиенты
2 яблока
2 чашки нежирных сливок
1/2 столовой ложки ванильного экстракта
1/2 стакана молока
1/2 стакана сахара
Приготовление
Вымойте и очистите свежие яблоки, нарежьте их кусочками. Поставьте кастрюлю на средний огонь и налейте в неё воду. Доведите до кипения и варите нарезанные яблоки, пока они не станут мягкими.
Когда яблоки будут готовы, процедите их через сито.
Положите получившееся пюре в холодильник примерно на полчаса.