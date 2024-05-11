Филипп Киркоров потрогал женщину без её разрешения после того, как она заявила, что ей Дима Билан нравится больше, чем Киркоров.
В Сетти распространилось видео, на котором журналисты поинтересовались у некой женщины, кто из артистов российской эстрады ей больше нравится. Зрительница объяснила, что ей по душе Дима Билан, так как он экспрессивный и у него много энергии.
За спиной у фанатки Билана неожиданно появился Киркоров. Он начал тискать женщину, заставляя её изменить своё мнение.
"А я что не экспрессивный?" — задал вопросы женщине король российской эстрады.
Зрительница под натиском Киркорова согласилась быть его фанаткой.
Ранее сообщалось, что Киркоров поссорился с дочерью Аллой-Викторией.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.