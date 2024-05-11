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каскадные побеги эти растений создают впечатляющий вид и не требуют много места — можно как на солнце, так и в полутени

Красивые ампельные растения

1:09
Садоводство » Цветы

Ампельные растения всегда привлекательны. Их каскадные побеги создают впечатляющий вид и не требуют много места. В ассортименте ампельных растений найдётся что-то для каждого.

Красивые ампельные растения
Фото: commons.wikimedia.org by Les Meloures at Luxembourgish Wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 1.0 Generic

Одной из наиболее популярных — петуния. Она радует длительным цветением до заморозков, разнообразием оттенков и многообразием сортов. Длина её побегов может варьироваться от 30 до 120 см. Петуния предпочитает ярко освещённые места, плодородный рыхлый грунт и обильный полив.

Лобелия во время цветения создает впечатление крупного шара, покрытого мелкими цветами синего или голубого цветов, но также существуют сорта с цветами других оттенков. Длина побегов лобелии может достигать полуметра.

Бакопа, хоть и реже встречается в озеленении, не менее привлекательна. Она цветет волнами с начала лета до середины осени, имеет разнообразные оттенки и длину побегов около 50 см. Выращивать её можно как на солнце, так и в полутени.

Самые неприхотливые ампельные растения с обильным цветением
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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