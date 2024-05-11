Приём холодного душа способен повлечь за собой инсульт или инфаркт

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Врач Романенко: холодный душ важно принимать с большой осторожностью

0:42
Здоровье

Врач-терапевт Татьяна Романенко предупреждает, что стоит быть осторожным с принятием холодного душа, так как это может вызвать насморк, бронхит или другие респираторные инфекции, как сообщает "Москва 24".

Врач Романенко: холодный душ важно принимать с большой осторожностью
Фото: commons.wikimedia.org by Mlepicki is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Врач отметила, что совершенно любая холодная вода способна привести к переохлаждению и сосудистому спазму, что, в свою очередь, может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем.

"Спазм сосудов — это риск повышения давления, сердечно-сосудистых катастроф. Может быть инсульт или инфаркт. Есть такая форма инфаркта миокарда — холодовой инфаркт", — подчеркнула Татьяна Романенко.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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