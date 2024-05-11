Приём холодного душа способен повлечь за собой инсульт или инфаркт

Врач-терапевт Татьяна Романенко предупреждает, что стоит быть осторожным с принятием холодного душа, так как это может вызвать насморк, бронхит или другие респираторные инфекции, как сообщает "Москва 24".
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Врач отметила, что совершенно любая холодная вода способна привести к переохлаждению и сосудистому спазму, что, в свою очередь, может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем.
"Спазм сосудов — это риск повышения давления, сердечно-сосудистых катастроф. Может быть инсульт или инфаркт. Есть такая форма инфаркта миокарда — холодовой инфаркт", — подчеркнула Татьяна Романенко.
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр.
Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)