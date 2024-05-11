Приём холодного душа способен повлечь за собой инсульт или инфаркт

Врач Романенко: холодный душ важно принимать с большой осторожностью

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Татьяна Романенко предупреждает, что стоит быть осторожным с принятием холодного душа, так как это может вызвать насморк, бронхит или другие респираторные инфекции, как сообщает "Москва 24".

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Врач отметила, что совершенно любая холодная вода способна привести к переохлаждению и сосудистому спазму, что, в свою очередь, может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем.

"Спазм сосудов — это риск повышения давления, сердечно-сосудистых катастроф. Может быть инсульт или инфаркт. Есть такая форма инфаркта миокарда — холодовой инфаркт", — подчеркнула Татьяна Романенко.