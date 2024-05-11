Разгон без рывков — благо или проклятье вариаторов CVT? Узнайте, прежде чем купить!

В настоящее время производители автомобилей все больше отдают предпочтение установке вариаторов CVT вместо традиционных гидромеханических автоматических коробок передач. Согласно информации с портала njcar. ru, такие трансмиссии имеют ряд значительных недостатков.
Основной причиной перехода на вариаторы является их более низкая стоимость производства по сравнению с гидромеханическими аналогами. Вариаторы также известны своей способностью обеспечивать плавное переключение передач без рывков, что способствует экономии топлива.
Однако, кроме этих преимуществ, CVT обладают рядом серьезных ограничений.
Автомобили с такой трансмиссией часто демонстрируют не самые лучшие динамические характеристики, так как вариаторы не могут передавать высокий крутящий момент, что приводит к более мягкому, а не резкому разгону.
По этой причине их редко используют в спортивных автомобилях или мощных внедорожниках.
Владельцам авто с вариатором приходится соблюдать особый стиль вождения, избегая резких ускорений и продолжительной езды в сложных условиях, чтобы избежать перегрева и поломки трансмиссии.
Рекомендуется менять трансмиссионную жидкость каждые 40 тысяч километров, чтобы предотвратить преждевременный износ важных компонентов, таких как конусы, ремни или цепи.
Поддержание вариатора в исправном состоянии может оказаться дорогостоящим. Ремонт такой трансмиссии стоит немало, к тому же сложно найти квалифицированного специалиста, и запчасти часто бывают в дефиците.
В сравнении с этим, ремонт гидромеханических АКПП обычно проще и дешевле.
Также стоит учитывать ограничения при буксировке прицепов с автомобилями на вариаторах, что может привести к серьезному ущербу трансмиссии.
Продажа автомобиля с CVT может оказаться более сложной, чем авто с традиционной автоматической коробкой передач. Поэтому потенциальным покупателям стоит взвешивать все за и против перед приобретением такого автомобиля.
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