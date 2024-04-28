Эти породы собак будут делить с вами туалет: но без выгула все равно не обойтись

Кинологи назвали породы собак, которые легко привыкают к туалету

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Вовсе не обязательно выгуливать собак только для того, чтобы они не загрязняли дом, ведь выгул также важен для их уличных дел.

Фото: openverse.org by koczkodan is licensed under CC BY 2.0.

Однако это не означает, что невозможно научить питомца пользоваться домашним туалетом. Многое зависит от настойчивости владельца и размера собаки — не каждая поместится в лоток.

Существуют породы, которым вполне комфортно устроиться удобно в доме, особенно те, кто предпочитает спокойный образ жизни.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Этот пес не отличается высокой активностью и часто может быть найден спящим на диване или на руках у владельца.

Он охотно общается с детьми, особенно когда на улице плохая погода.

Французский бульдог

Похож на предыдущую породу в плане адаптации к жизни в квартире. Эти собаки также плохо переносят жару, поэтому время выгула следует выбирать особенно тщательно.

Других животных, в том числе маленьких пород, таких как йоркширы, шпицы или карликовые таксы, также можно научить пользоваться лотком, если их вес не превышает 10 кг.

Но для вышеупомянутых трёх пород прогулки все равно необходимы.

Кинологи советуют не пренебрегать регулярными прогулками, вне зависимости от привычек собак.