Проблема затопления фекалиями: что происходит в поселке Аркуль Кировской области

В Кировской области дом затопило нечистотами после ремонта канализации

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С наступлением осени дома в поселке Аркуль Кировской области столкнулись с неприятной проблемой — затопление фекалиями. Жильцы уверены, что виноваты в этом коммунальные службы, которые недавно проводили ремонт системы водоотведения, сообщает портал "Первоисточник".

Фото: Wikipedia by Hammelmann Oelde is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Инцидент произошел на улице Кирова, где подвалы двух жилых домов были затоплены нечистотами на 20 сантиметров. Неприятный запах проникает до первого этажа, заставляя жильцов приобретать освежители воздуха. Даже откачка стоков не решает проблему, так как грунт остается влажным.

По мнению местных жителей, авария произошла после замены участка канализационной трубы. Они уверены, что работы были проведены некачественно. Новая труба уложена на меньшей глубине, чем предыдущая. "Система водоотведения по улице Кирова должна была проходить на глубине от 4 до 4,5 метров. Но новую трубу уложили на глубине 3 метров. Мы сами проводили замеры", — пояснили жильцы.

Они обратились за помощью в местную и районную администрации неоднократно, но пока проблема не нашла решения. Народный фронт также заинтересовался ситуацией, и общественники обратились в прокуратуру.