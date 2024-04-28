Биолог Мальцева дала советы по борьбе с воспалениями в организме

Биолог-генетик Ирина Мальцева раскрыла способы устранения воспаления в организме. По её утверждению, полезные компоненты, присутствующие в овощах, зелени и фруктах, способны помочь в борьбе с этой проблемой.
Данные вещества способны влиять на воспалительные процессы в клетках организма, что помогает уменьшить риск онкологических заболеваний. Они оказывают воздействие на работу генов, регулирующих выработку определенных белков.
Ирина Мальцева дополнительно отметила, что ранее искусственный интеллект выявил 111 подобных фитонутриентов. Они обнаружены в зеленом чае, винограде, сельдерее, моркови, апельсине, брокколи, укропе, петрушке и кинзе.
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