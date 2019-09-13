Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Мир
Мексика Карибские страны США и Канада
Автор Редакция рубрики "Мир"

Почему американцы считают себя победителями?

Мир » Северная Америка » США и Канада print

Когда завершится передел мира? Почему американцы считают себя победителями в холодной войне и уже не признают итоги Второй мировой войны? Почему им придется вернуться во всемирное правовое поле? Просто у них нет сил на третью мировую. А мы заинтересованы в сохранении законов, сложившихся по итогам Второй мировой.


"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Евгением Федоровым

Обо всем этом и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал депутат Государственной Думы Евгений Федоров.

Читайте начало интервью:

Евгений Федоров: мы возвращаем территории — значит, выздоравливаем

Европейцы уже готовы делить американское наследство

Евгений Федоров: восстановим СССР — вернем Отечество

Евгений Федоров: Трамп подстилает соломку под падение США

Мнение: если бывший соцлагерь не опомнится, его ждет 1941 год

— Евгений Алексеевич, вы сказали, что нам снова придется менять мировоззрение, признавать свои ошибки 1991 года, потому что ликвидация СССР была незаконна и вредна. Поэтому придется все снова восстанавливать и переделывать. Но кто будет инициировать эти процессы? С чего? Как?

— Во-первых, есть инструменты и механизмы. Правовое восстановление — это конституционная реформа. Обратили внимание, сейчас уже все об этом говорят, вообще все — даже ленивые на высшем уровне. И председатель правительства, и Матвиенко, и Володин уже несколько раз сказали. И я не предлагаю, грубо говоря, хороших шагов. Просто сейчас говорю о вещах, которые если не будут сделаны, это будет просто уже ликвидация государственности. И это все понимают.

Поэтому это даже не выбор ума. Это выбор инстинкта самосохранения. Как и в 1941 году, кстати. Мы же не умом защищались от Гитлера и освобождались, а инстинктом самосохранения, потому что просто-напросто иначе было нельзя. Вот этот механизм начинает постепенно включаться. И это единственный способ нам остаться в живых как народу. Для этого обязательно надо восстановить Отечество, вернуть его границы поэтапно.

— Мы же как народ уже почти 30 лет как-то живем.

— Как-то с каждым днем все хуже и хуже. Путин-то сказал, что надо на 3,5 процента мирового роста выходить. Но я думаю, правильно Орешкин сказал о том, что будет рецессия в следующем году, будет падение жизненного уровня. И будет.

— Росстат тоже уже сказал, что будет падение жизненного уровня.

— И будет, и дальше так будет, пока дураки не догадаются, что предавать Отечество нехорошо для кармана и желудка.

— Для кармана и желудка еще нужно помогать бизнесу, строить заводы…

— Да, но невозможно это сейчас. Нет субъектности помощи. У нас нет власти. Мы же — часть американского однополярного мира. Помните правильные слова Путина? Что значит один центр власти, один центр принятия решений? — Вашингтон, округ Колумбия для нас. Кто будет помогать бизнесу? Они? Да наплевали они.

Это и есть понятие о суверенитете Отечества. За нас дядя из Вашингтона красиво и хорошо нам не сделает никогда. А у нас есть наивные, которые думают, что они о нас позаботятся. Раз Вашингтон построил такие "Макдоналдсы" и джинсы поставляет, значит, он нам поможет. В 1991 году так почти все думали. И сейчас все еще такие.

— В 1991 году мы были непуганые идиоты.

— Вот этот идиотизм должен наконец-то пройти.

— А он не прошел еще годах в 1999–2000-х? 

— Нет. Проходит. Тогда только начал проходить…

— Когда начали бомбить Югославию.

— Да. Но чтобы он у всех прошел, надо, чтобы люди поменяли представление о способах выживания. Они должны поменять представление на свое историческое, должны понять, что нам надо дальше строить свое Отечество. Были незаконные решения о его разрушении, теперь его надо восстановить.

Как только основная масса людей это примет, это автоматически пойдет через конституционную реформу. У нас, славу Богу, ядерное оружие есть. Туда будут внесены полетные задания, которых сейчас там нет. Сейчас это всего лишь дрова. Но мы сможем восстановить Отечество. Это надо делать. Без этого никак.

— Сколько у нас народу выросло после 1991 года? Они родились уже в другом мире, стране, они — уже совсем другие люди.

— Жить хотят — придется. И не важно, сколько прошло времени. Это вопрос выживания. Если заяц не поймет, что ему надо убегать от волка, он сдохнет. Заяц должен уметь бегать.

— Вы говорите про 1991 год. А почему нельзя взять за отсчет 1917 год? Ведь революции 1917 года тоже были противозаконные. Это же заговор и мятеж.

— Да. Но после Второй мировой войны его результаты были узаконены. Все. Польшу мы потеряли. Война, напряжение сил — это, грубо говоря, международные разборки. Такая глобальная разборка определяет новый порядок до следующей разборки. Как у бандитов — кому ларьки принадлежат эти, а кому — те. Я уж так говорю жестким бандитским языком, но суть мировых законов именно такая: войны, потом договорились, войны, договорились.

— А как вы оцениваете последующую холодную войну, которая была не такая уж и холодная?

— Да. Миллионов двадцать погибло.

— И ведь сейчас такое тоже постоянно происходит. Славу Богу, не доходит до действительно горячей повсеместной мировой войны. Но тем не менее горячие точки постоянно возникают по всему миру. Везде кто-то хочет устроить передел территорий: Югославия, Нагорный Карабах, Приднестровье… Масса таких очагов, где снова и снова делят и не могут поделить. Почему так?

— Делят, потому что новый хозяин хочет отменить итоги Второй мировой войны. Делят, потому что американцы. Они говорят, что не признают. Они считают, что победили в холодной воде, поэтому теперь не признают итоги Второй мировой войны. Поэтому они Югославию перекраивают, как хотят, Иран как хотят, 800 баз поставили и делают, что хотят.

Но у них нет сил вытянуть третью мировую войну. Сегодня благодаря Путину удалось создать такую коалицию стран, где живет больше половины человечества, поэтому у них не получается передел мира. Им придется откатываться в правовое поле. Это для них проблема.

А мы должны быть сторонниками итогов Второй мировой. Потому что эти итоги — пик нашего исторического национального развития. Зачем нам передел? Зачем нам отказываться от Украины, если Украина есть часть нашего Отечества по итогам Второй мировой войны?

— Но у каждой стороны свои интересы.

— Закон. Есть международный закон, и его все должны соблюдать.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы сша войны россия и сша геополитика передел мира инна новикова холодная война евгений федоров необычная неделя экспертное мнение вторая мировая война
Обсудить
Актуальная аналитика
США и Канада. Новости и аналитика
Почему американцы считают себя победителями?
Воспитание
Телевидение III Рейха славило фюрера и крутило сериалы
Здоровье
Медики советуют сердечникам и гипертоникам употреблять Red Bull с осторожностью
Новости Все >
Росстандарт: почти на каждой пятой АЗС в России не доливают топливо
Медведева стала второй в короткой программе на турнире в Канаде
Чиновников наказали за бегство "информатора ЦРУ" Смоленкова
Василий Голубев поздравил Ростов-на-Дону с 270-летием
Глава ВТБ предложил не облагать налогами малоимущих россиян
Захарова обвинила США в похищениях российских туристов
Защитник ЦСКА Васин прооперирован в Германии
Конькобежка Фаткулина продает автомобиль, подаренный в Кремле
Хедхантер рассказал, как правильно отпрашиваться с работы
Овечкин хотел бы завершить карьеру в "Вашингтоне"
Последние материалы
Росстандарт: почти на каждой пятой АЗС в России не доливают топливо
Медведева стала второй в короткой программе на турнире в Канаде
Чиновников наказали за бегство "информатора ЦРУ" Смоленкова
Почему американцы считают себя победителями?
Василий Голубев поздравил Ростов-на-Дону с 270-летием
Телевидение III Рейха славило фюрера и крутило сериалы
Медики советуют сердечникам и гипертоникам употреблять Red Bull с осторожностью
Рожденные 13 сентября - Гороскоп дня
Что нужно знать, отправляясь в Ирландию
Как правильно кормить кроликов
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Житейские истории
20 правил, как сохранить и улучшить отношения с любимыми

Каждый из нас хочет любить и быть любимым, однако не всем это удается. В чем же проблема?

20 правил, как сохранить и улучшить отношения с любимыми
Мельница мифов: кто на свете всех пьянее?
Полезно знать
Мельница мифов: кто на свете всех пьянее?
Политика. Новости и аналитика
"Отвращение и шок": Юрий Лужков о выборах в Мосгордуму
Общество
Россиян будут готовить к выходу на пенсию с 45 лет
Политика. Новости и аналитика
"Отвращение и шок": Юрий Лужков о выборах в Мосгордуму

В беседе с Андреем Карауловым экс-мэр столицы Юрий Лужков резко раскритиковал и выборы в Мосгордуму, и текущее положение дел в стране.

"Отвращение и шок": Юрий Лужков о выборах в Мосгордуму
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
Ближний Восток
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
Общество
Миллионы уволенных россиян заменят мигранты и роботы
Мир. Новости мира
Захарова обвинила США в похищениях российских туристов
Общество
Миллионы уволенных россиян заменят мигранты и роботы

Около 20 млн всех работников в России к 2030 году могут оказаться на улице из-за цифровизации и автоматизации - их дешевле будет заменить автоматами и роботами.

Миллионы уволенных россиян заменят мигранты и роботы
20 правил, как сохранить и улучшить отношения с любимыми
Житейские истории
20 правил, как сохранить и улучшить отношения с любимыми
Полезно знать
Археологи исследуют могилы гуннов в Монголии
Полезно знать
Мельница мифов: кто на свете всех пьянее?
Сергей Костин Телевидение III Рейха славило фюрера и крутило сериалы Сергей Костин Соломон Соловьев Рожденные 13 сентября - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Кем на самом деле оказалось Лох-несское чудовище Игорь Буккер
Комментарии
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
Эксперт рассказал, почему Зеленский отдал России Цемаха
Рада в первом чтении одобрила проект о подготовке к военному положению
Бюро кредитных историй могут получить доступ к данным о доходах россиян
Бюро кредитных историй могут получить доступ к данным о доходах россиян
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
Путин выполнил обещание народу Дагестана, которое давал 20 лет назад
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
Глава минтруда: проблему бедности власти "заливать деньгами" не будут
Мнение: если бывший соцлагерь не опомнится, его ждет 1941 год
Мнение: если бывший соцлагерь не опомнится, его ждет 1941 год
Американская разведка узнала о неудачных испытаниях ''Буревестника''
Производители шпрот из Латвии не готовы вернуться на российский рынок
Захарова обвинила США в похищениях российских туристов
Внук Сальвадора Альенде оценил состояние демократии в Венесуэле
Эксперт: США ослабели и мечутся
Эксперт: США ослабели и мечутся
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
История и современность
Битва при Азенкуре - эпизод Столетней войны
Битва при Азенкуре - эпизод Столетней войны
Гражданская война в России: начало кровавого конфликта
Гражданская война в России: начало кровавого конфликта
Российские спецслужбы опасаются применения дронов террористами
Российские спецслужбы опасаются применения дронов террористами
Пистолет ''Удав'' прошел войсковые испытания
Пистолет ''Удав'' прошел войсковые испытания
В Восточной Гуте нашли бывший штаб боевиков и тюрьму
В Восточной Гуте нашли бывший штаб боевиков и тюрьму
США согласны продать Польше истребители F-35
США согласны продать Польше истребители F-35
Первые на Луне: напоминание об одной подзабытой, но важной дате
Первые на Луне: напоминание об одной подзабытой, но важной дате
Что Наполеон собирался делать с Москвой после того, как занял ее
Что Наполеон собирался делать с Москвой после того, как занял ее
Тверь с самолета облили святой водой от пьянства
Тверь с самолета облили святой водой от пьянства
Врагов разбомбят по номеру мобильного
Врагов разбомбят по номеру мобильного
Фотогалереи
Берегитесь! Эти авто угоняют чаще всего! 5 Фото Берегитесь! Эти авто угоняют чаще всего!
Годы берут свое 7 Фото Годы берут свое
Что натворил массовый туризм 10 Фото Что натворил массовый туризм
Вымершие животные снова воскреснут 9 Фото Вымершие животные снова воскреснут
Тот самый предел мечтаний 6 Фото Тот самый предел мечтаний
Домашнее
Три лжепроблемы, о которых зря беспокоятся родители школьников
Близнецы по-разному реагируют на пищу из-за кишечных микробов
Брюшной тиф на ранней стадии протекает в легкой форме и лечится антибиотиками
Вы не можете навязать счастье своим детям
Причины, по которым температура тела падает ниже 35 градусов
Ротавирус: что делать родителям ребенка, чтобы он не угодил в больницу
Медицинские исследования: от пенициллина до генной инженерии
Лечение диспареунии - урогенитальной боли у женщин до, во время или после полового акта
В Уфе врачи рассказали о состоянии здоровья отравившихся шаурмой
В Уфе врачи рассказали о состоянии здоровья отравившихся шаурмой
Специалисты объяснили, почему чихать и кашлять полезно
Специалисты объяснили, почему чихать и кашлять полезно
Привычки, которые портят внешний вид женщины
Привычки, которые портят внешний вид женщины
8 правил антивозрастного макияжа
8 правил антивозрастного макияжа
Актуальные цвета этой осени
Актуальные цвета этой осени
Женская красота в понимании мужчин
Женская красота в понимании мужчин
Психологи рассказали, как избежать осенней депрессии
Психологи рассказали, как избежать осенней депрессии
Александру Розенбауму сделали операцию в столичной клинике
Александру Розенбауму сделали операцию в столичной клинике
Чиним текущий унитаз
Чиним текущий унитаз
В Барнауле продается шестикомнатная квартира с фонтаном
В Барнауле продается шестикомнатная квартира с фонтаном
Забавные фото
Божественная природа Северной Америки 9 Фото Божественная природа Северной Америки
Удивительные прически мира 7 Фото Удивительные прически мира
Золотые купола Москвы 9 Фото Золотые купола Москвы
Туманы. И что в них особенного? 8 Фото Туманы. И что в них особенного?
Секреты земли Александры 8 Фото Секреты земли Александры
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ