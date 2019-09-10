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Автор Редакция рубрики "Мир"

Евгений Федоров: Трамп подстилает соломку под падение США

Мир » Северная Америка » США и Канада print

Зачем Трамп разругался с европейскими лидерами из-за желания пригласить Россию в G7? Почему Трамп и Макрон понимают, что приближается крах США и окончание однополярного мира, а поляки нет? Или и не поляки? Почему прибалтийские и другие бывшие республики СССР уже готовы вернуться в Россию?


"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Евгением Федоровым

Обо всем этом и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал депутат Государственной думы Евгений Федоров.

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— Евгений Алексеевич, почему вы считаете, что у нас сейчас элиты, которые начали формироваться еще в 1991 году? Может быть, все-таки они с 2000-х годов?

— Нет. Это архитектура какая? Правила какие? В 1991 году были созданы правила. Кем? — Соединенными Штатами, которые запретили советско-российский рубль, подняли процентные ставки (я как экономист говорю) до 270 процентов годовых. Соответственно, рубль прекратил оборачиваться в стране, дали доллары, на доллары провели приватизацию и заменили рубль на доллар. И все.

И сегодня рубль остается производным от доллара, выпускаемым через валютную биржу путем покупки долларов. Это технология. У нас нет своей валюты даже. Просто наша валюта — производная от доллара. И, соответственно, за ним пришла собственность.

Все сегодняшние российские активы — это активы Лондона и Соединенных Штатов Америки. Активы — это не квартиры, активы — это серьезные экономические объекты. Все заводы — там. У нас олигархи даже разводятся в Лондоне. Потому что Лондон — владелец имущества в России. Это оккупация, форма оккупации. То есть все экономическое имущество в России — это не наше, а иностранное. У нас нет права на свое имущество, даже права на свою валюту нет.

Это факторы. Низкий уровень жизни — это фактор. Страна, в которой треть мирового богатства. А уровень жизни у нас в пять раз ниже, чем, допустим, в Европе. А почему? Мы же богаче их. А почему ниже? Потому что правила такие. Потому что мы продаем товаров за рубеж на один триллион 200 миллиардов, а согласно нашим документам мы вывозим товаров на 600 миллиардов.

Разница 600 миллиардов где? В Англии, потому что оффшоры. Это не Германия и не Франция, это Англия. Соответственно, половина всего, что мы производим, только в товарной массе, автоматически достается как посреднические услуги Соединенным Штатам Америки. Это как пример.

Таких примеров сотни. И с Центральным банком, и с бюджетным маневром, и с налоговым маневром, с бюджетным правилом и т. д. Это все факты внешнего управления и оккупации. Колония. Почему Путин и сказал, что мы — часть американского однополярного мира. Он же все говорит. И это есть главная мировая борьба. Это его миссия и наша.

— Трамп поссорился с лидерами G7 из-за того, что он хочет пригласить Россию, чтобы была не G7, а G8. Но ведь Путин может и не принять это приглашение. Мы туда никогда и не просились. Путин не раз говорил, что формат G20 более работоспособен и вполне достаточен. А Польша и Литва просто забились в истерике. Как вы вообще все это оцениваете? G8 — это тоже было бы значимо для нас или не важно?

— Во-первых, само по себе все это просто совещание. Не больше того. Во-вторых, если нас туда пригласят, еще не значит, что мы там будем иметь какую-то роль. Могут пригласить в качестве слуг — кофе поднести. С точки зрения антуража процесса, виртуально. Давайте подумаем, а почему Трамп об этом заговорил.

— Почему?

— Вот это главное. А по той же причине, что и Макрон. То есть идет процесс разрушения американского однополярного мира. Этот процесс набирает обороты, возможно, даже уже подходит к завершению…

— Трамп ведь обещал сделать Америку вновь великой.

— Это же только слова. А суть простая: Трамп понимает, что могут пойти процессы, когда американская империя начнет рушиться. И ему это надо делать без лишних потерь как разумному человеку. Он же все-таки олигарх, ему надо сохраниться и лично, и семье, и другим кланам. Поэтому он держит в уме вариант мягкого сползания Соединенных Штатов Америки вместо их тотального разрушения, например, в результате Карибского кризиса — быстрого.

И это хорошо понимает Макрон. Но этого не понимают поляки, потому что там командуют не поляки, а американская оккупационная администрация, так же и в Прибалтике. Поэтому для них крушение Америки — это просто чемодан и свалил, потерял власть. А может быть, и под трибунал попал за геноцид русского народа на территории Прибалтики.

И они это отлично понимают. Они читают книжки по истории и учебники. Все одинаково. Все было и будет как всегда. И для Прибалтики я вижу совершенно объективно 1937-й, 1938-й, 1939 год для Прибалтики совершенно реален. Потому что ясно, что они не будут сопротивляться. Как только у нас изменится ситуация, отношения с американцами, значит, просто туда приедет кто-то из МИДа и скажет: все, вам две недели, и вы обратно возвращаетесь. Указ Горбачева о вашем изгнании был незаконный.

Он правда был незаконный. И они не будут сопротивляться, потому что для них это уже пройденный этап. Просто уедет заморская администрация, и все. Я сейчас говорю о событиях, которые могут произойти через пять, через десять лет, а могут и через год-два, потому что у нас тоже часы в этом направлении тикают. Транзит власти.

Те вещи, которые готовились, должны быть реализованы в ближайшие пару лет. Отсюда интенсивные переговоры с Белоруссией о восстановлении единой государственности с единой валютой, между прочим. И отсюда приезд Болтона в Белоруссию, который пытался повернуть процессы и время — "не сдавайтесь". Вся речь Болтона Лукашенко — по сути, "не сдавайтесь, мы с вами, не сдавайтесь русским".

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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