Евгений Федоров: все беды России от МВФ

Надо отменять незаконные решения Горбачева о ликвидации органов власти и территориальной целостности СССР. Он не имел права ничего этого делать. Беловежские соглашения — просто межрегиональное сотрудничество.



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Евгением Федоровым

Об этом и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал депутат Государственной Думы РФ Евгений Федоров.

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Ликвидация СССР незаконна и подлежит отмене

— Евгений Алексеевич, вы говорите, что надо через суд отменять незаконное решение о роспуске СССР. Вы собрали подписи и готовы подать в суд. Ваше движение, получается, будет истцом. А кто будет ответчиком? И какое будет решение суда?… И главное — представляете, суд скажет: да, вы правы, было незаконно. Что дальше? Кто и как будет восстанавливать Советский Союз?

— Это не вопрос. Это очевидные вещи. Ведь все должно быть по закону. Представьте, что сейчас кто-то подпишет бумагу о ликвидации Верховного Суда Российской Федерации. Но это же будет госпереворот. То же самое было тогда. Это сделал Горбачев, единолично.

— А зачем вы два миллиона подписей собирали?

— Обращение. Это потерпевшие с правовой точки зрения, которые обращаются в суд с иском о восстановлении своих прав.

— А было в СССР почти 300 миллионов человек.

— Да тут хоть один может быть. Понятно, что когда два миллиона, это лучше, чем одна или две подписи, в том числе для обращения в суд. Хотя в принципе это может сделать просто любая бабушка Маня. По идее, кто угодно может обратиться в суд, и суд должен по этому обращению принять постановление об отмене очевидно незаконного решения.

— Когда вы будете в суд подавать?

— Во-первых, мы туда постоянно подаем. Это уже будет массовая подача со стороны народа. Мы же тоже понимаем, как и куда движется настроение людей. Ведь уже все мы понимаем, что страна уходит в полную пропасть, что идет катастрофа, экономическая, политическая и т. д. Соответственно, нужно искать выходы. На самом деле, кроме выхода — восстановление Отечества, других выходов нет.

Если вы обратили внимание, на повестке дня вообще отсутствуют какие-либо идеи об остановке кризиса, падения уровня жизни и приближающейся катастрофы в стране. Вообще их нет. Потому что этих идей в той палитре, которая создана после 1991 года, попросту не существует. Потому что вся палитра тупиковая. Поэтому единственный вариант — это восстановление Отечества.

То есть отмена незаконных решений, на базе которых вся сегодняшняя жизнь построена, и восстановление традиционного исторического территориального суверенного Отечества — поэтапное через конституционную реформу, через референдум по Конституции, через полный разворот. Вот 28 лет прошло, мы поняли, что пришли не туда, значит, разворачиваемся и идем в другую сторону.

— А что, Советский Союз был идеальной системой?

— Я сейчас говорю о государстве. Конечно, система и в СССР была не идеальная. Идеальная, неидеальная — но если есть суверенитет, вы сами решаете, какая она будет. А сегодня какое у нас государство, решает МВФ и чиновники Соединенных Штатов Америки. Напоминаю слова Путина: "Один центр власти принятия решения для нас — Вашингтон". Мюнхенская речь.

А чиновники США никогда не примут хорошего решения в отношении нашей жизни. Думаю, это очевидно для всех. Но кто-то думает, что примут. Они не разбираются в Конституции и принципах строительства государства. Вот пенсионная реформа наделала шума. Вообще-то, против нее были все. Просто МВФ приказал. Об этом люди не знают.

— Сначала была якобы пенсионная реформа, а после этого стали говорить о четырехдневной рабочей неделе. Где логика-то?

— Ее здесь и быть не может. Потому что это разные центры принятия решений и идей. То есть идеи для нас вырабатывают иностранные советники, а их в Москве около тысячи человек из МВФ. А есть альтернативные идеи, которые просто не проходят в жизнь.

— А как нам МВФ приказал? За что? За транши?…

— Почему обязательно за что-то? За нашу Конституцию, где мы написали все, как им нужно…

— А как приказал — нам пришло письмо?

— Да, пришло письмо. Вы можете прочитать. Оно опубликовано официально. Есть глава постоянного представительства МВФ в Российской Федерации Габриэль Ди Белла, у которого огромный офис в Москве, он ежемесячно пишет письма, а раз в год выпускает целые тома, что нам делать. Я как депутат знаю, какие законы я приму на ближайшие пять лет. Потому что там все это прописано.

Конечно, ведь у нас запрещена идеология, значит, мы не можем заниматься своим госстроительством. Идеи выдвигать нельзя, нет целей, нет смыслов. Раз. И по 15-й статье мы обязаны "Общие признанные принципы, нормы международного права" в редакции специализированных международных учреждений исполнять. Он и прислал.

МВФ — это не потому, что кто-то должен, а потому что это международное специализированное учреждение при ООН. И поэтому МВФ для нас выдает обязательные рекомендации. Мы обязаны их исполнять. И мы их исполняем. Так же, как Александр Невский исполнял решения Орды в Великом Новгороде, где не было ни одного солдата из татаро-монгольской армии.

Это установленные правила народом. А прочитайте преамбулу к Конституции. Что там? Преамбула — это общий мотив. Что там написал народ? Народ там написал, что мы являемся частью мирового сообщества. Но, ребята, в мировом сообществе возврат выхода на пенсию в американском варианте — 67 лет. Все. Вы приняли решение жить по их правилам — живите. Welcome! Что хотели, то и получили. Но мы победим.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев