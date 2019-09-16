Евгений Федоров: Россия владеет уникальной технологией разрешения конфликтов

Почему происходят межнациональные конфликты? Причем тут американцы? Как можно разрешить и устранить конфликтные ситуации на территории бывшего СССР? Как это делали Российская империя и Советский Союз? Какой уникальной технологией владеют для этого русские? Почему сейчас пока этого сделать невозможно? И немного давней истории… Какие народы и на чьей стороне участвовали в Куликовской битве?



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Евгением Федоровым

Об этом и многом другом побеседовали главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и известный российский политик, депутат Государственной Думы Евгений Федоров.

Читайте начало интервью:

Евгений Федоров: мы возвращаем территории — значит, выздоравливаем

Европейцы уже готовы делить американское наследство

Евгений Федоров: восстановим СССР — вернем Отечество

Евгений Федоров: Трамп подстилает соломку под падение США

Мнение: если бывший соцлагерь не опомнится, его ждет 1941 год

Почему американцы считают себя победителями?

— Евгений Алексеевич, вы говорите, это все конфликты от американцев. А в армяно-азербайджанском конфликте они при чем?

— Кто его развел-то? Конечно, американцы. Разделяй и властвуй.

— Но этому конфликту больше ста лет.

— Да. Но он был заморожен еще Российской империей, потом заморожен Советским Союзом. Для этого и нужно единое государство. Вы что думаете, у нас не было проблем внутри Советского Союза? Но была государственная машина, которая все это заморозила, навела порядок, вводила внутренние войска, если было надо, и т. д.

Это когда Горбачев предал, то уже эта машина начала плохо работать. Потом она перестала работать совсем. А так государство все эти проблемы решает. Вообще, история человечества — это всегда конфликты. Но внутри нашего государства эти конфликты всегда замораживались. И потом их разруливали. Поэтому их фактически и не было.

— Но как такое может быть? Если это существует, даже в замороженном состоянии, то оно не может так продолжаться вечно. Рано или поздно взорвется.

— Нет. Потому что Российская империя до большевиков выработала уникальный метод, когда создала государство, куда входили разные народы, которые внутри получали свое развитие, получали реализацию своих возможностей и прав, поддержку. Кстати, в этом плане у нас уникальное госстроительство. Английская империя высасывала соки из колоний. Российская империя — наоборот. Это уникальная технология, которая не давала конфликтам происходить. Грубо говоря, армяне с азербайджанцами получали настолько большое преимущество от единой государственности, что это компенсировало их внутренние противоречия. Это чисто русская технология.

Россия в Кавказской войне победила кого-то. С точки зрения нормальной логики военного, что надо сделать с побежденными? Жесткий вариант — концлагерь, мягкий — амнистия. Что сделала Россия? Взяла военнопленного Шамиля, привезла в Санкт-Петербург, дала дворец, назначила всероссийским князем, дала лошадей для выезда и право управлять всей Российской империей от Владивостока до Чечни. Как князю, конечно.

Это вообще другая технология. Это технология, позволяющая интегрировать. Или, например, кавказские войны были с теми же адыгами. Что сделала Российская империя после победы? Послала профессоров в Адыгею, и они написали исторический письменный язык для адыгов, у которых не было письменности, а значит, не было передачи своих традиций, своей народной линии.

То же самое и в Прибалтике сделали. То есть Российская империя — это сборник сразу 140 национальностей с момента создания Киевской Руси. Это наша территория. Мы умеем управляться с этими противоречивыми нациями и национальностями и создавать на их основе нечто общее. Дайте нам это право, и мы все сделаем, мы уладим все конфликты.

— Про "нечто общее"… Сейчас обсуждается празднование освобождения России от монголо-татарского ига. Памятник великому стоянию на Угре при Василии III, после которого завоеватели ушли и больше уже не появлялись. Татарстан против празднования освобождения от монголо-татарского ига и установления памятника этой победе. Хотя татары были только одним из племен, которых монголы поработили.

— Там и русских было много, с другой стороны. И возмущаются не Татарстан и не татары, а только отдельные лица. Но если нет национальной идеи, которая всех объединяет, как у Российской империи, у Советского Союза, конечно, все будет разваливаться.

Национальная идея русской государственности — это оборонительный союз разных этносов. Вот национальная идея русского тысячелетнего строительства, которое сейчас вообще не работает. У нас запрещена идеология в Конституции, 13-я статья.

— Почему вы говорите о разных этносах? В 1380 году в Куликовской битве много этносов участвовало?

— Конечно. В Куликовской битве около ста разных было этносов со всех сторон. Русские были и с той, и с другой стороны. Татары были и с той, и с другой стороны. К тому же те татары — это не современные татары. Там Ягайло подходил. Все национальности из ближних и дальних мест были. И очень разный состав был и с той, и с другой стороны. Это была перемешка народов.

— Со стороны татаро-монголов были русские?

— Были, конечно, это давно известно. Много отрядов было. Просто об этом не принято говорить. Но обязательно надо это помнить.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев