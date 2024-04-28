Водный кефир: простой в приготовлении пробиотический напиток. По вкусу напоминает чайный гриб

Как приготовить водный кефир?

Водный кефир — один из самых простых в приготовлении пробиотических напитков. По вкусу напоминает чайный гриб.

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Вам понадобятся кефирные зерна (комбинация дрожжей, бактерий и бактериальных полисахаридов), которые можно найти в интернете или в магазинах здорового питания, мелкоячеистое сито для удаления зёрен и банка для хранения напитка.

Ингредиенты

4 стакана воды комнатной температуры,

1/4 стакана кефирных зёрен,

1/4 стакана сахара.

Приготовление

Наполните банку 4 стаканами воды комнатной температуры. Растворите в ней сахар. Вместо сахара вы можете использовать фруктовый сок. Вмешайте кефирные зёрна. Закройте банку и оставьте при комнатной температуре на ночь или на 48 часов. С помощью мелкоячеистого сита удалите кефирные крупинки. На этом этапе можно выпить водный кефир. Если вы хотите сделать повторную закваску, перелейте процеженную жидкость в другую банку со свежими фруктами, травами, ванильным экстрактом и фруктовым соком. Плотно закройте крышкой и оставьте на 24 часа. Когда кефир зашипит, уберите его в холодильник, чтобы он охладился.