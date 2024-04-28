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Водный кефир: простой в приготовлении пробиотический напиток. По вкусу напоминает чайный гриб

Как приготовить водный кефир?

Еда

Водный кефир — один из самых простых в приготовлении пробиотических напитков. По вкусу напоминает чайный гриб.

Как приготовить водный кефир?
Фото: commons.wikimedia.org by Bodhi Peace is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вам понадобятся кефирные зерна (комбинация дрожжей, бактерий и бактериальных полисахаридов), которые можно найти в интернете или в магазинах здорового питания, мелкоячеистое сито для удаления зёрен и банка для хранения напитка.

Ингредиенты

  • 4 стакана воды комнатной температуры,
  • 1/4 стакана кефирных зёрен,
  • 1/4 стакана сахара.

Приготовление

  1. Наполните банку 4 стаканами воды комнатной температуры. Растворите в ней сахар. Вместо сахара вы можете использовать фруктовый сок.
  2. Вмешайте кефирные зёрна. Закройте банку и оставьте при комнатной температуре на ночь или на 48 часов. С помощью мелкоячеистого сита удалите кефирные крупинки. На этом этапе можно выпить водный кефир.
  3. Если вы хотите сделать повторную закваску, перелейте процеженную жидкость в другую банку со свежими фруктами, травами, ванильным экстрактом и фруктовым соком. Плотно закройте крышкой и оставьте на 24 часа. Когда кефир зашипит, уберите его в холодильник, чтобы он охладился. 
Как приготовить водный кефир из индийского морского риса?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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