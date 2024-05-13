Как Китай завоевывает мировой рынок авто? Невероятный рост экспорта на фоне кризиса внутри страны

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Рекордный экспорт автомобилей из Китая на фоне падения внутренних продаж

1:52
Авто

Экспорт автомобилей из Китая достиг рекордных показателей в апреле, в то время как внутренние продажи снизились на 5,8% по сравнению с прошлым годом из-за усиливающейся конкуренции по ценам и осторожности потребителей в условиях неустойчивого экономического восстановления.

Рекордный экспорт автомобилей из Китая на фоне падения внутренних продаж
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

По данным Ассоциации пассажирских автомобилей Китая (CPCA), экспорт автомобилей увеличился на 38% год к году, достигнув 417 000 единиц в апреле. Несмотря на давление со стороны ЕС, связанное с расследованием в отношении китайских автопроизводителей по поводу субсидий, Китай активно исследует рынки Южной Америки, Австралии и АСЕАН для экспорта.

Продажи легковых автомобилей в Китае упали на 5,8% в апреле год к году до 1,55 миллиона единиц и снизились на 9,6% по сравнению с мартом. Рынок столкнулся с ухудшением ситуации, что привело к росту запасов на складах дилеров.

Доля продаж новых энергетических транспортных средств достигла нового рекорда, что способствует достижению Китаем своих экологических целей, однако продажи электромобилей все еще заметно отстают от продаж гибридных автомобилей с подзарядкой (PHEV). Доля PHEV на глобальном рынке, которая увеличилась благодаря успехам китайского гиганта BYD, составила почти 70% в первом квартале, тогда как японские автопроизводители, являющиеся пионерами в технологиях гибридов, заняли всего 1,9% глобального рынка PHEV в первом квартале.

Эти данные подчеркивают замедление спроса в Китае, несмотря на длительную ценовую войну, в которую втянуто более 40 марок.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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