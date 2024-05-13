Домашний лимонад из киви и лимона: кисло-сладкий, насыщенный, освежающий вкус

Домашний лимонад из киви — отличный выбор для тех, кто хочет насладиться освежающим и вкусным напитком. Этот лимонад предлагает идеальный баланс между сладостью киви и кислинкой лимона, создавая неповторимый вкусовой опыт. Попробуйте, вам точно понравится!
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Для приготовления лимонада из киви вам потребуются следующие ингредиенты:
6 киви,
150 грамм сахара,
450-500 миллилитров лимонного сока,
250 миллилитров обычной воды,
1 литр газированной воды.
Приготовление
Очистите киви и нарежьте их на небольшие кусочки. Затем поместите их в блендер и добавьте сахар. Пюрируйте киви и сахар до получения однородной массы.
Добавьте лимонный сок и обычную воду к пюре из киви. Хорошо перемешайте все ингредиенты. Для лучших результатов охладите полученную смесь в холодильнике.
При подаче лимонада наполняйте бокалы наполовину фруктовым пюре, затем долейте до верха газированной водой.
Перед подачей тщательно перемешайте лимонад, чтобы фруктовое пюре хорошо смешалось с газировкой.
Если желаете, украсьте каждый бокал кусочками киви или ломтиками лимона, чтобы придать напитку более элегантный вид.
Сервируйте свежий и освежающий киви лимонад в особенных бокалах с добавлением кубиков льда, чтобы подчеркнуть его неповторимый характер. Обязательно попробуйте этот киви лимонад, чтобы насладиться его уникальным сочетанием вкусов. Приятного освежения!