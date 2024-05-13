Домашний лимонад из киви и лимона: кисло-сладкий, насыщенный, освежающий вкус

Лимонад из киви: гораздо вкуснее покупного, а сколько витаминов!

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашний лимонад из киви — отличный выбор для тех, кто хочет насладиться освежающим и вкусным напитком. Этот лимонад предлагает идеальный баланс между сладостью киви и кислинкой лимона, создавая неповторимый вкусовой опыт. Попробуйте, вам точно понравится!

Фото: commons.wikimedia.org by Pink Sherbet Photography is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для приготовления лимонада из киви вам потребуются следующие ингредиенты:

6 киви,

150 грамм сахара,

450-500 миллилитров лимонного сока,

250 миллилитров обычной воды,

1 литр газированной воды.

Приготовление

Очистите киви и нарежьте их на небольшие кусочки. Затем поместите их в блендер и добавьте сахар. Пюрируйте киви и сахар до получения однородной массы. Добавьте лимонный сок и обычную воду к пюре из киви. Хорошо перемешайте все ингредиенты. Для лучших результатов охладите полученную смесь в холодильнике. При подаче лимонада наполняйте бокалы наполовину фруктовым пюре, затем долейте до верха газированной водой. Перед подачей тщательно перемешайте лимонад, чтобы фруктовое пюре хорошо смешалось с газировкой. Если желаете, украсьте каждый бокал кусочками киви или ломтиками лимона, чтобы придать напитку более элегантный вид.

Сервируйте свежий и освежающий киви лимонад в особенных бокалах с добавлением кубиков льда, чтобы подчеркнуть его неповторимый характер. Обязательно попробуйте этот киви лимонад, чтобы насладиться его уникальным сочетанием вкусов. Приятного освежения!