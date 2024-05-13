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Домашний лимонад из киви и лимона: кисло-сладкий, насыщенный, освежающий вкус

Лимонад из киви: гораздо вкуснее покупного, а сколько витаминов!

1:43
Еда

Домашний лимонад из киви — отличный выбор для тех, кто хочет насладиться освежающим и вкусным напитком. Этот лимонад предлагает идеальный баланс между сладостью киви и кислинкой лимона, создавая неповторимый вкусовой опыт. Попробуйте, вам точно понравится!

Лимонад из киви: гораздо вкуснее покупного, а сколько витаминов!
Фото: commons.wikimedia.org by Pink Sherbet Photography is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для приготовления лимонада из киви вам потребуются следующие ингредиенты:

  • 6 киви,
  • 150 грамм сахара,
  • 450-500 миллилитров лимонного сока,
  • 250 миллилитров обычной воды,
  • 1 литр газированной воды.

Приготовление

  1. Очистите киви и нарежьте их на небольшие кусочки. Затем поместите их в блендер и добавьте сахар. Пюрируйте киви и сахар до получения однородной массы.
  2. Добавьте лимонный сок и обычную воду к пюре из киви. Хорошо перемешайте все ингредиенты. Для лучших результатов охладите полученную смесь в холодильнике.
  3. При подаче лимонада наполняйте бокалы наполовину фруктовым пюре, затем долейте до верха газированной водой.
  4. Перед подачей тщательно перемешайте лимонад, чтобы фруктовое пюре хорошо смешалось с газировкой.
  5. Если желаете, украсьте каждый бокал кусочками киви или ломтиками лимона, чтобы придать напитку более элегантный вид.

Сервируйте свежий и освежающий киви лимонад в особенных бокалах с добавлением кубиков льда, чтобы подчеркнуть его неповторимый характер. Обязательно попробуйте этот киви лимонад, чтобы насладиться его уникальным сочетанием вкусов. Приятного освежения!

Вкусный, а главное - полезный ЛИМОНАД из КИВИ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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