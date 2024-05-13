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Corvette против GT-R: кто победит в смертельной гонке на четверть мили?

Chevrolet Corvette против Nissan GT-R: дуэль гигантов на трассе в Таиланде

2:00
Авто

Когда Chevrolet Corvette перешел на среднемоторную компоновку, он стал значительно конкурентоспособнее. Однако переход к такой компоновке не решает всех проблем, которые могут быть у автомобиля по сравнению с такими машинами, как Nissan GT-R, оснащенный двумя турбокомпрессорами и полным приводом.

Chevrolet Corvette против Nissan GT-R: дуэль гигантов на трассе в Таиланде
Фото: Wikipedia by Kazyakuruma is licensed under CC BY-SA 4.0

Nissan GT-R с его 3.8-литровым V-6 двигателем развивает мощность в 578 лошадиных сил, что значительно выше, чем у Corvette, который производит 495 л. с. Однако Chevrolet имеет больший крутящий момент — 470 фунт-футов против 466 у Nissan. Обе машины оснащены системой старт-контроля, что выравнивает их стартовые позиции.

В Таиланде, где проводилось тестирование, обе машины стоят примерно одинаково — около 10,650,000 бат (~290,000 долларов США). В США разница в цене между базовой версией Corvette Stingray и самой дешевой моделью Nissan GT-R составляет 50,000 долларов, что делает сравнение несколько сложнее.

В первой гонке Nissan GT-R опередил Corvette, благодаря лучшему старту и удерживал лидерство до финиша. Во второй гонке GT-R не использовал старт-контроль, что привело к тому, что он плохо стартовал и Corvette легко его обогнал. Третья гонка оказалась наиболее напряженной, оба автомобиля стартовали хорошо, но GT-R смог вырваться вперед к финишу, пройдя четверть мили за 10.98 секунды со скоростью 126 миль в час. Corvette финишировал вслед за ним с временем 11.99 секунды и скоростью 119 миль в час.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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