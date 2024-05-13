Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Американец раскрыл, почему в США часто выражают недоверие к русских
Полина Гагарина раскритиковала песни ANNA ASTI за пропаганду алкоголя
Юлия Пересильд рассказала, чем занимается в Таиланде, когда есть свободное время
Дмитрий Григоренко рассказал о возможностях для бизнеса на портале "Госуслуг"
Назван самый вредный хлеб для здоровья
Почему стоит застраховать ребёнка: основные причины и преимущества
Лимонад из киви: гораздо вкуснее покупного, а сколько витаминов!
В Киеве заявили, что назначение Белоусова приведет к росту российского ВПК
Говорим о том, что любит жимолость
Холодок для кожи: пять неожиданных преимуществ использования льда в уходе за собой

Кубики льда: неожиданный секрет красивой кожи

1:52
Моя семья » Красота и стиль

Вместо того, чтобы использовать лёд только для охлаждения напитков, почему бы не добавить его в ваш ежедневный уход за собой? Оказывается, кубики льда могут решить множество проблем вашей кожи и сделать ее более здоровой и сияющей. Портал bebeautiful.in рассказывает о пяти преимуществах использования этого продукта в уходе за внешностью.

Кубики льда: неожиданный секрет красивой кожи
Фото: Openphoto.net by Darren Hester is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Снятие усталости с глаз

После долгого дня на работе или учебы ваши глаза могут стать уставшими и раздраженными. Простое приложите к ним нескольких кубиков льда и это придаст вашим глазам свежий и отдохнувший вид.

Увеличение стойкости макияжа

Хотите, чтобы ваш макияж держался весь день? Протрите лицо кубиком льда перед нанесением косметики. Этот простой трюк поможет зафиксировать макияж на месте, делая его более стойким и долговечным.

Сужение пор

Большие поры могут быть настоящей проблемой. Кубики льда помогут сузить их и предотвратить излишнее выделение кожного сала. Просто массируйте лицо льдом, обернутым в мягкую ткань, чтобы увидеть результат.

Избавление от мешков под глазами

Для тех, кто борется с мешками под глазами, лед может стать настоящим спасением. Смешайте розовую воду с огуречным соком, заморозьте смесь и протрите ей область вокруг глаз. Это поможет снять отечность и уменьшить темные круги.

Лечение солнечных ожогов

Ледяные компрессы помогут успокоить раздражение и снять покраснение после солнечного ожога. Просто оберните кубики льда в мягкую ткань и нежно протрите пораженные участки кожи.

Попробуйте эти простые и эффективные методы и наслаждайтесь здоровой и сияющей кожей каждый день.

Лёд для лица, зачем протирать кожу лица кубиками льда
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Поливаем арбузы правильно: вот как это важно сделать, чтобы не получить безвкусные ягоды

Правильный полив является чрезвычайно важной частью выращивания арбуза.

Как правильно полить арбузы
Как бороться с сорняками в саду
Избавляемся от сорняков в саду: вот как удалить нежелательные растения
В Германии китайские автомобили начали плесневеть
Стало известно о купленной победе певицы Севиль на шоу "Маска"
Оборону Харькова строило всё НАТО. Не помогло Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Климова рассказала, почему ее сын от Игоря Петренко не пойдет в армию
Можно ли гулять с собакой до посинения: какая норма времени прогулки питомца
Дмитрий Тарасов с семьей покидает дом, построенный для Ольги Бузовой
Дмитрий Тарасов с семьей покидает дом, построенный для Ольги Бузовой
Последние материалы
Какой вред здоровью может принести шпинат
Роман Пинчук закрыл карточные долги Хемингуэя и Дали на 12 миллионов евро
Алексей Барабаш заявил, что зрители любят исторические фильмы из-за тоски по прошлому
Эксперты рассказали, как получить временный полис ОМС
Дизайнер рассказал, где хранить вещи в маленькой квартире
Рудковская разочарована результатами "Евровидения-2024"
Россиянка была удивлена местным традициям в Германии
Стало известно, могут ли питомцы выражать эмоции
Учёные обнаружили влияние света на когнитивные способности человека
Говорим о тыкве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников