Холодок для кожи: пять неожиданных преимуществ использования льда в уходе за собой

Кубики льда: неожиданный секрет красивой кожи

1:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вместо того, чтобы использовать лёд только для охлаждения напитков, почему бы не добавить его в ваш ежедневный уход за собой? Оказывается, кубики льда могут решить множество проблем вашей кожи и сделать ее более здоровой и сияющей. Портал bebeautiful.in рассказывает о пяти преимуществах использования этого продукта в уходе за внешностью.

Фото: Openphoto.net by Darren Hester is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Снятие усталости с глаз

После долгого дня на работе или учебы ваши глаза могут стать уставшими и раздраженными. Простое приложите к ним нескольких кубиков льда и это придаст вашим глазам свежий и отдохнувший вид.

Увеличение стойкости макияжа

Хотите, чтобы ваш макияж держался весь день? Протрите лицо кубиком льда перед нанесением косметики. Этот простой трюк поможет зафиксировать макияж на месте, делая его более стойким и долговечным.

Сужение пор

Большие поры могут быть настоящей проблемой. Кубики льда помогут сузить их и предотвратить излишнее выделение кожного сала. Просто массируйте лицо льдом, обернутым в мягкую ткань, чтобы увидеть результат.

Избавление от мешков под глазами

Для тех, кто борется с мешками под глазами, лед может стать настоящим спасением. Смешайте розовую воду с огуречным соком, заморозьте смесь и протрите ей область вокруг глаз. Это поможет снять отечность и уменьшить темные круги.

Лечение солнечных ожогов

Ледяные компрессы помогут успокоить раздражение и снять покраснение после солнечного ожога. Просто оберните кубики льда в мягкую ткань и нежно протрите пораженные участки кожи.

Попробуйте эти простые и эффективные методы и наслаждайтесь здоровой и сияющей кожей каждый день.

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