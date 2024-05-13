В Киеве назначение доктора экономических наук Андрея Белоусова на должность министра обороны Российской Федерации вызвало опасения в связи с тем, что это может привести к "к резкому взвинчиванию динамики российского ВПК и наращиванию в России военного производства".
Украинский экономист Алексей Кущ подчеркнул, что результаты этого выбора будут иметь серьёзные последствия для Украины. Он отметил, что Белоусов сыграл важную роль в создании модели экономического роста России, проведении глубоких структурных преобразований и адаптации к санкциям.
"Для нас очень плохие новости, так как у нас на должностях министров находятся антиподы политики Белоусова с повесткой вульгарного либерализма во время конфликта. Результаты можете оценить самостоятельно", — подытожил эксперт.
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