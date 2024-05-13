Первая реакция из Киева: украинские эксперты рассказали, что ожидает Украину при новом министре обороны России

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В Киеве заявили, что назначение Белоусова приведет к росту российского ВПК

0:53
Политика

В Киеве назначение доктора экономических наук Андрея Белоусова на должность министра обороны Российской Федерации вызвало опасения в связи с тем, что это может привести к "к резкому взвинчиванию динамики российского ВПК и наращиванию в России военного производства".

В Киеве заявили, что назначение Белоусова приведет к росту российского ВПК
Фото: government.ru by Пресс-служба Правительства РФ is licensed under Creative Commons Attribution 3.0.

Украинский экономист Алексей Кущ подчеркнул, что результаты этого выбора будут иметь серьёзные последствия для Украины. Он отметил, что Белоусов сыграл важную роль в создании модели экономического роста России, проведении глубоких структурных преобразований и адаптации к санкциям.

"Для нас очень плохие новости, так как у нас на должностях министров находятся антиподы политики Белоусова с повесткой вульгарного либерализма во время конфликта. Результаты можете оценить самостоятельно", — подытожил эксперт.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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