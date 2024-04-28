Сын Дмитрия Тарасова готовится к операции: подробности не раскрываются

Дмитрий Тарасов сообщил об операции своего двухлетнего сына

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Футболист и блогер Дмитрий Тарасов сообщил в Instagram* о готовящейся операции его двухлетнего сына, Алексея. Ребенок прошел обследование, сдал анализы и ЭКГ, операция назначена на следующую неделю, однако подробности вмешательства не разглашены.

Фото: личный Инстаграмм*-аккаунт tarasov23 - Дмитрий Тарасов

Тарасов, бывший супруг певицы Ольги Бузовой, стал широко известен после их романа и развода в 2016 году, который сопровождался обвинениями в изменах и разногласиями по поводу желания иметь детей. В 2018 году Тарасов женился на модели и блогерше Анастасии Костенко, с которой у него четверо детей.

Костенко недавно прошла операцию по увеличению груди, утверждая, что это не повлияет на грудное вскармливание четвертого ребенка.

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