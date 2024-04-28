Сын Дмитрия Тарасова готовится к операции: подробности не раскрываются

Футболист и блогер Дмитрий Тарасов сообщил в Instagram* о готовящейся операции его двухлетнего сына, Алексея. Ребенок прошел обследование, сдал анализы и ЭКГ, операция назначена на следующую неделю, однако подробности вмешательства не разглашены.
Тарасов, бывший супруг певицы Ольги Бузовой, стал широко известен после их романа и развода в 2016 году, который сопровождался обвинениями в изменах и разногласиями по поводу желания иметь детей. В 2018 году Тарасов женился на модели и блогерше Анастасии Костенко, с которой у него четверо детей.
Костенко недавно прошла операцию по увеличению груди, утверждая, что это не повлияет на грудное вскармливание четвертого ребенка.
*владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена
Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".