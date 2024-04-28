Сохранение маникюра: как защитить руки во время уборки

Многие девушки сталкиваются с проблемой отслаивания лака и шеллака на ногтях и шелушением кожи рук после уборки. Приступим к решению этой проблемы.
Подавляющее большинство проводит уборку и мытье посуды без перчаток, что не самый лучший вариант. Даже экологически безопасные чистящие средства содержат спирт, который сушит кожу и разрушает лак и шеллак. Необходимо убираться в перчатках, чтобы избежать этой проблемы.
Перед началом уборки подготовьте руки. Нанесите масло, например, оливковое или масло для кутикулы, затем крем или маску для рук. Наденьте хлопчатобумажные перчатки, а затем кухонные резиновые. Во время уборки микроциркуляция крови усиливается, что помогает крему и маслу проникнуть в глубокие слои кожи, увлажняя и питая ее.
Для того чтобы маникюр дольше держался и руки оставались ухоженными, уделяйте им внимание не только во время уборки. Рекомендуется делать термомаску 2 раза в неделю на ночь без перчаток. Также важно носить перчатки на улице в холодное время года, чтобы кожа не пересыхала. Не забывайте после каждого мытья рук наносить увлажняющий крем, чтобы защитить кожу от вредного воздействия воды.
Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".