Сохранение маникюра: как защитить руки во время уборки

Как сохранить маникюр при уборке: советы и рекомендации

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие девушки сталкиваются с проблемой отслаивания лака и шеллака на ногтях и шелушением кожи рук после уборки. Приступим к решению этой проблемы.

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Что происходит с руками во время уборки

Подавляющее большинство проводит уборку и мытье посуды без перчаток, что не самый лучший вариант. Даже экологически безопасные чистящие средства содержат спирт, который сушит кожу и разрушает лак и шеллак. Необходимо убираться в перчатках, чтобы избежать этой проблемы.

Спасение рук во время уборки

Перед началом уборки подготовьте руки. Нанесите масло, например, оливковое или масло для кутикулы, затем крем или маску для рук. Наденьте хлопчатобумажные перчатки, а затем кухонные резиновые. Во время уборки микроциркуляция крови усиливается, что помогает крему и маслу проникнуть в глубокие слои кожи, увлажняя и питая ее.

Не нарушайте традицию и после уборки

Для того чтобы маникюр дольше держался и руки оставались ухоженными, уделяйте им внимание не только во время уборки. Рекомендуется делать термомаску 2 раза в неделю на ночь без перчаток. Также важно носить перчатки на улице в холодное время года, чтобы кожа не пересыхала. Не забывайте после каждого мытья рук наносить увлажняющий крем, чтобы защитить кожу от вредного воздействия воды.