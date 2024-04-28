Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нужно ли прогревать автомобиль летом: ошибка многих водителей
Дмитрий Тарасов сообщил об операции своего двухлетнего сына
Как сохранить маникюр при уборке: советы и рекомендации
Металлические вилки и ножи исчезнут из российских самолётов на майские праздники
Правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь на 4 месяца
Как приготовить водный кефир?
От сердца к сердцу: лучшие фильмы для романтического вечера
Валентина Рубцова провела аналогию между лаем собак и критикой хейтеров
Дизайнеры посоветовали, как украсить зону возле дивана в гостиной
Ученые НИИ Мешалкина близки к решению проблемы врожденных дефектов сердца

Российские ученые находятся на заключительной стадии испытания сердечного клапана

1:12
Наука

Специалисты НИИ имени Мешалкина, работающие над первым отечественным самораскрывающимся клапаном для сердца, находятся на заключительной стадии доклинических испытаний.

Российские ученые находятся на заключительной стадии испытания сердечного клапана
Фото: scientificanimations.com by сайт scientificanimations.com is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Этот клапан необходим людям с различными врожденными дефектами сердца. В будущем открытую хирургическую операцию можно будет заменить неинвазивной установкой клапана.

При благоприятном завершении текущих исследований клапана в НИИ имени Мешалкина будут проведены дополнительные завершающие анализы, и, предположительно, в следующем году начнется подготовка разработки к клинической практике.

Планируется вводить охлаждаемый клапан с металлическим каркасом и формованной памятью неинвазивно через специальный прокол в бедренной вене с использованием разработанной системы доставки. После достижения целевой области клапан разогреется и раскроется в легочной артерии.

Также отмечается, что российский автосамораскрывающийся клапан для сердца будет вдвое дешевле зарубежных аналогов и будет иметь широкий ассортимент размеров, что позволит проводить установку у пациентов разного возраста, включая детей.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта

Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".

Ольга Бузова радуется завершению ремонта в своем "замке"
Как удалить пень с участка
Без выкорчёвывания: вот какой метод поможет удалить пень с участка
NetEase: Китай устроил сюрприз с госдолгом США
Как бороться с интенсивным потоотделением без дезодорантов
Украинская армия бездарно и сражалась за Очеретино Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Горбуша, запечённая в духовке: готовим её сочной и аппетитной безо всякого майонеза
Как определить кислотность почвы по сорнякам
Знали ли вы, что этот сорняк настолько полезен? Используйте корень одуванчика для лечения и детокса
Знали ли вы, что этот сорняк настолько полезен? Используйте корень одуванчика для лечения и детокса
Последние материалы
Дмитрий Тарасов сообщил об операции своего двухлетнего сына
Как сохранить маникюр при уборке: советы и рекомендации
Металлические вилки и ножи исчезнут из российских самолётов на майские праздники
Правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь на 4 месяца
Как приготовить водный кефир?
От сердца к сердцу: лучшие фильмы для романтического вечера
Валентина Рубцова провела аналогию между лаем собак и критикой хейтеров
Дизайнеры посоветовали, как украсить зону возле дивана в гостиной
Как собаки узнают о возвращении хозяина
Как создать клумбу непрерывного цветения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников