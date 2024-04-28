Ученые НИИ Мешалкина близки к решению проблемы врожденных дефектов сердца

Российские ученые находятся на заключительной стадии испытания сердечного клапана

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты НИИ имени Мешалкина, работающие над первым отечественным самораскрывающимся клапаном для сердца, находятся на заключительной стадии доклинических испытаний.

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Этот клапан необходим людям с различными врожденными дефектами сердца. В будущем открытую хирургическую операцию можно будет заменить неинвазивной установкой клапана.

При благоприятном завершении текущих исследований клапана в НИИ имени Мешалкина будут проведены дополнительные завершающие анализы, и, предположительно, в следующем году начнется подготовка разработки к клинической практике.

Планируется вводить охлаждаемый клапан с металлическим каркасом и формованной памятью неинвазивно через специальный прокол в бедренной вене с использованием разработанной системы доставки. После достижения целевой области клапан разогреется и раскроется в легочной артерии.

Также отмечается, что российский автосамораскрывающийся клапан для сердца будет вдвое дешевле зарубежных аналогов и будет иметь широкий ассортимент размеров, что позволит проводить установку у пациентов разного возраста, включая детей.