Создаём клумбу непрерывного цветения: рассказываем, что учесть, чтобы сад радовал красками весь сезон

Как создать клумбу непрерывного цветения

0:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Наверное, каждый мечтает о том, чтобы его сад радовал глаз пышным цветением и ароматом весь тёплый сезон, и это возможно без особых усилий. В ландшафтном дизайне предусмотрен вариант создания непрерывного цветения, выбирая культуры, которые будут радовать глаза на протяжении всего сезона.

Фото: commons.wikimedia.org by Ljubimaja Muza is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Такой сад можно оформить в любом стиле, а идей для этого — множество. Важно продумать цветовое решение и выбрать растения с длительным периодом декоративности. Определённые виды, такие как розы, лилейники, дельфиниумы, флоксы и другие, известны своим продолжительным цветением. Разнообразные культуры могут дополнять цветник, чтобы он всегда выглядел насыщенно.

Необходимо также следить за уходом за растениями, обрезая увядающие цветы, чтобы поддерживать непрерывное цветение и стимулировать повторное цветение.