Евгений Федоров: федерализация - смерть государства

Как создавалась, формировалась Россия — Русь? Почему национальных князей делали всероссийскими? Зачем потом Россию сделали федеральной? Чем это грозит и почему от этого надо избавляться? Какие беды принесли выборы губернаторов? Можно ли мерить работу властей лайками в соцсети?
На эти и другие вопросы главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой ответил известный российский политик, депутат Государственной Думы Евгений Федоров.
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— Евгений Алексеевич, вы сказали, на стороне монголо-татар тоже воевали русские. Это были предатели типа Власова?
— Они не были предатели. Грубо говоря, тогда шло только становление русского государства. Орда тоже была включена в этот процесс, хотя вообще с этим, конечно, была отдельная история. Русский национальный лидер и герой благоверный князь Александр Невский, правитель Новгорода. А его семья находилась в Орде.
За несколько километров до Орды он вставал на колени и полз к хану, признавал себя его вассалом, брал ярлык на правление и правил в Новгороде, где не было ни одного татаро-монгольского воина за всю историю. Это к вопросу о том, какие бывают формы внешнего управления.
Совсем необязательно войска должны стоять под каждым кустом, на каждом клочке земли. Это, конечно, уже давно история, было почти тысячу лет назад, но и сегодня подобное есть, только внешне в другом виде. И все процессы того периода тоже нуждаются в отдельном осмыслении, надо понимать, как эти процессы шли. А до этого я просто предлагаю сейчас не трогать. Там много неясностей.
— Получается, Татарстан совершенно зря выступает против памяти и памятников о тех событиях. Татар это совершенно не ущемляет?
— Да. Просто Татарстан не прав. Но Татарстан сам должен понять, что он не прав. То есть для этого там внутри должна быть установлена эта истина.
— А пока они не поймут, мы не должны праздновать Стояние на Угре и т. д.?
— Причина всего этого очень простая. Я сейчас про другое скажу, хотя на меня некоторые обидятся. Ленинская революция. Путин был прав, когда говорил, что проблемы 1991 года идут из 1917-го. Революций две было одновременно. По своей сути же революция была социалистическая, социальная, и еще революция была сепаратистская.
Сразу после штурма Зимнего прошел съезд, где Ленин докладывал, он признал победу и той, и другой революции. Этот съезд установил, в том числе, право нации на самоопределение, создание совета государства и последующее федеративное устройство.
Федеративное устройство — смерть любого государства, а уж тем более России. Поэтому когда-то нам придется решать проблему федеративного устройства, которое было создано Лениным.
— Но ведь федераций в мире довольно много. Или только в России что-то не так?
— Это все технология. Вот была федерация. Как бы говоря, мы — Отечество. Но Отечество — это сакральное. А федерация — это создание национальных элит, и уже потом эти национальные элиты между собой строят федерацию. Русский же тип госстроительства: вы берете национальные элиты и делаете из них всероссийских князей. Треть всероссийских князей царских времен — татарские князья. Юсупов и другие. Это вообще совершенно другая технология.
— И все они преданно служили России?
— Да, они были патриотами России. Багратиона почитайте, его переписку с генералами. Преданно служили России. В переписке с генералами Багратион прописывает четко, что такое Отечество — Россия — и что такое родина — Грузия. Четко прописано все. Все уложено в системе. Единое оборонительное государство, спасшее Тифлис и грузинскую родину Багратиона от вырезания.
Соответственно, у него были поместье, крестьяне и влияние на все процессы в Российской империи. Когда-то было нормально. Наши предки опытные. Они тысячу лет строили наше государство, все это разруливали в рамках идеологии государственного строительства России, Руси, которая сейчас фактически запрещена.
И вот после победы над внешними оккупантами и восстановления Отечества нам надо будет постепенно восстанавливать исторические принципы строительства нашего Отечества в современном ключе, разумеется. Земство надо восстанавливать, о чем Путин говорил, вместо вот этой показной американской демократии шутов, которые идут на выборы.
Это же просто шуты. Мы же все понимаем: кто лучше рекламу заказал, тот и победил. Это противоречит русскому менталитету власти. От этого всего нужно и придется уходить, это все придется разруливать. Надо и придется людям возвращать веру в государство, в Отечество, в народ, в себя.
— В связи с выборами не понятно, что творится с губернаторами. Сейчас появилось очень много молодых 30-летних губернаторов — это вообще немыслимо. Недавно губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сел на "Ладу" и поехал по региону, сворачивая в те места, о которых люди ему говорили. Он это все в соцсети транслировал. И все страшно довольны: какой губернатор молодец… Лайков понаставили…
— Это в сложнейшем национальном регионе, обратите внимание, на Крайнем Севере. Просто он работает под выборы. А что вы хотели? У нас выборы губернаторов кто пробил? — Господин Навальный на Болотной. Это было в числе требований. Оно было реализовано. А зачем это делали американцы и Навальный? Что они не понимали, что это в целом вся система подвода выборов губернаторов, в том числе под деньги?
Выборы же — деньги. А какие это деньги? Это же коррупционные деньги. Кто даст губернатору деньги на выборы иначе как под отдачу для бизнеса? Это же не благотворительность, измеряемая сотнями миллионов. Это изначально был тупик, в который пришлось идти. Это была атака врага после Болотной площади. И, естественно, постепенно пошли такие губернаторы.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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