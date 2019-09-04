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Автор Редакция рубрики "Мир"

Евгений Федоров: мы возвращаем территории - значит, выздоравливаем

Мир » Бывший СССР print

Когда завершится обмен пленными с украинской стороны и осужденными с российской? Строительство любого Отечества измеряется веками. А Украине все равно придется возвращаться в единое Отечество с нами. Просто свое она не построит. Ведь вся история Украины — это на самом деле история отношений России с США. Там вообще нет Украины.


"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Евгением Федоровым

Обо всем этом и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал депутат Государственной Думы Евгений Федоров.

— Евгений Алексеевич, про обмен пленными масса самых противоречивых сообщений. Кто-то говорит, что обмен закончился, все уже летят по домам, кто-то говорит, что еще ничего не начиналось. Адвокат россиян сказал, что вообще ничего не было, Украина все скрывает. Есть версия, что заминка возникла из-за Владимира Цемаха, который служил наводчиком в армии ДНР. Он якобы есть где-то в списке какого-то международного трибунала, поэтому его нельзя менять. Вроде бы давно ясно, что Россия не имеет отношения к тому, что происходит на Украине. Но Россия участвует в обмене как бы военнопленными. Что происходит?

— Я могу говорить как депутат…

— Как депутат, как политик…

— Могу как политик, но это разные вещи. Как депутат говорю. Россия — просто посредник, так же как и Франция, как и Германия. Это так называемая четвертка, которая является посредником в конфликте между ДНР, ЛНР и Украиной. И, соответственно, как та же Франция, Россия проводит посреднические мероприятия, уговаривая и выстраивая баланс интересов между сторонами. Это работа любого посредника.

С другой стороны, как политик с большим стажем, кстати, еще советским, хочу сказать, что, конечно, после ситуации с Крымом 2014 года очевидно: та Россия, которая строилась на тех порядках, которые были сформированы в 1991 году, рухнет. Она невыживаемая, потому что та Россия, грубо говоря, противоречит исторической формуле строительства Отечества.

Как можно взять и отказаться от территории, например? Скажите своему деду, прадеду в 1941 году: "А давай откажемся от территории, Гитлер вошел на Украину, давай откажемся". Это в голову не может прийти. А в 1991 году это нашему народу пришло в голову. И это противоречие смертельного характера.

После истории с Крымом стало понятно, что это не так, что этот отказ носит такой как бы ложный характер, это ложная основа государственного строительства. И нам придется либо падать дальше, будет второй после 1991 года распад, либо надо возвращаться в Отечество, которое нам, собственно, передали наши деды и прадеды.

И Крым — это важный шаг в этом направлении. Так же, как и Приднестровье, Донецк, Луганск, Абхазия, Осетия. Это историческое противоречие налицо. Подумайте, а зачем мы вообще пошли, допустим, в Приднестровье? Если мы такие — за суверенитет вообще и Молдавии в частности. Что это? Потому что мы — советские, мы — за Отечество в границах 1945 года. Вот и все.

— В Приднестровье было много граждан России.

— Стало граждан России много. Потому что там выдали гражданство 120 тысячам человек. Но при этом граждан Украины там все равно больше, граждан Молдавии где-то сопоставимо. Напоминаю, это было во времена генерала Лебедя, в начале 90-х годов был конфликт.

— Начало независимости всех, в том числе России. Времена Ельцина. Лебедь пошел, 14-я армия.

— Да. Обратите внимание, туда войска послал не Владимир Владимирович, но при Ельцине все это было. Войска же ротируются, посылаются. Хотя с точки зрения историографии мы — такие суверенные. Что полезли в Молдову? Что там обижают русских? Так их, знаете ли, и на Брайтон-Бич обижают, я уверен, потому что в Америке высокий уровень преступности.

Мы просто понимаем, что решения, принятые и заложенные в правовые основы нашего государства, противоречат более глубоким понятиям под названиями "Отечество", "народ", "историческая справедливость" и т. д. И когда-то это противоречие должно взорваться. И после Крыма оно приобрело необратимый характер.

Вот до Крыма еще как-то тянули с этими абхазиями. А после Крыма события начали развиваться неотвратимо. После Крыма, я уверен, никуда не денемся, придется восстанавливать Отечество с точки зрения суверенитета. Для этого придется проводить конституционную реформу и с точки зрения территориальной целостности государства. И это нормально. Мы возвращаем — значит, выздоравливаем.

— Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что Украина продолжает держать курс на НАТО, на Европу.

— Конечно.

— Он сам — русскоязычный, как и предыдущий президент Порошенко, хоть и старается говорить на мове. Но даже в мыслях у них нет и не может быть о том, что какое-то Отечество кто-то будет возрождать и что-то возвращать.

— По секрету: ничего у них не получится. Потому что построить новое Отечество (как бы украинское в данном случае) — тяжелейший исторический процесс, сопровождаемый гигантскими войнами, потерей минимум половины населения. Мы строили свое Отечество тысячу лет. Сколько было войн, смут, всяческих потрясений…

Все это сопровождало строительство нашего Русского Отечества. Сколько их было? — Тысячи. Любое строительство Отечества — это тяжелейший процесс. Просто потому, что захотелось Кучме, или Порошенко, или Зеленскому его построить, — так не бывает.

И намного более длинные промежутки времени занимают эти процессы. Они составляют не как кто-то хочет — год-два-три или даже 10-20 лет. Они измеряются минимум многими десятилетиями и столетиями. Но в данном случае этого даже и близко нет. Украине все равно придется еще откатываться в единое Отечество с нами. Просто свое они не построят. Ведь вся история Украины — это на самом деле история отношений России с Америкой. Там вообще нет Украины.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Евгений Федоров: мы возвращаем территории - значит, выздоравливаем
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