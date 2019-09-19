Ликвидация СССР незаконна и подлежит отмене

Почему история СССР не закончилась, решения о его ликвидации юридически ничтожны и подлежат отмене? Возможно ли спустя 30 лет восстановить Советский Союза?



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Евгением Федоровым

Обо всем этом и многом другом в главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал депутат Государственной Думы Евгений Федоров.

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— Евгений Алексеевич, многие современные губернаторы — просто покемоны. Раньше среди них были очень весомые фигуры. Но все ли они делали правильно?

— Я вспоминаю губернаторов 90-х. Шаймиев, Аяцков… Это были такие политики, мастодонты. Лужков. Сегодня губернаторы — технические, технари. Совершенно другой уровень.

Но я это приветствую, потому что как историк я понимаю, что идет процесс перехода к патриотам. То есть надо вначале зачистить врагов, а потом уже придут национальные силы.

— Шаймиев, Лужков были враги?

— Конечно. Они были сепаратисты, ликвидаторы советского.

— Лужков же еще тогда за Крым был. Почему он был сепаратист?

— Конечно. По-своему. Он был во многом патриот. Но он был сепаратист по сути своего управленческого подхода, как и все остальные. Они были поражены той знаменитой фразой Ельцина: "Берите суверенитет, насколько сможете". Просто про Минтимера Шаймиева или про Муртазу Рахимова мы это понимаем, а про Лужкова как бы нет.

На самом деле просто он в центре. И все эти люди участвовали в ликвидации Отечества, только не на уровне Советского Союза. Там были Кучма, Шеварднадзе и другие известные персонажи. Они делали то же самое, только внутри страны. Просто тогда это остановили: в начале 2000-х Путин и прокуратура отменили 3000 конституционных или уровня Конституции актов республик о сепаратизме.

Три тысячи! Ведь просто страна остановилась. Были подписаны соглашения с Ельциным фактически о ликвидации России, кто не понял. Через три года по этим соглашениям в Чечне должен был пройти референдум по выходу из России, который Россия должна была признать. Кто забыл. А за ними пошел бы Татарстан и все остальные.

То есть американцы тогда, грубо говоря, чуть не победили. Вот просто на уровне чуда то, что это не дошло до конца. Вот сейчас бы мы тогда пережили второй 1991 год, то сейчас были бы уже в пределах Московии. В лучшем случае. Мы шли в неправильную сторону. Поэтому теперь нам придется ценой испытаний развернуться и пойти назад. Но сначала для этого дураки должны осознать, что они дураки.

— Евгений Алексеевич, кажется, мы действительно погорячились в 1991 году. Но видимо, чтобы теперь что-то глобально изменилось, вернулись прошлые цели, должен очень сильно грянуть гром, чтобы мы перекрестились.

— В 1991 году тоже мало верили в победу. Но победили. Но это все незаконно. Юридически решение о роспуске СССР незаконно, а значит, эта история не закончилась.

— Она никогда не заканчивается.

— Она не закончилась с точки зрения восстановления наших прав и Отечества. Отечество — это наше право, это наше право исторически. Грубо говоря, не принималось решение о ликвидации СССР. Поскольку оно принималось незаконно, оно как бы ничтожно.

— А что тогда надо отменять?

— Отменять надо незаконные решения Горбачева о ликвидации органов власти и территориальной целостности СССР. Подписывал это не Ельцин. Это пропаганда рассказывает про Беловежские соглашения. Беловежские соглашения ничего не нарушили. Это просто межрегиональное сотрудничество, грубо говоря. Представляете, сейчас Ленинградская область договорится с Тулой о сотрудничестве. Это было то же самое.

Решения были. Что значит государственный аппарат? Даже наш сегодняшний — армия, прокуратура, суды. Государственная машина. Пятимиллионная советская армия была. Ее же ликвидировал не Ельцин, ее ликвидировали чиновники СССР: Горбачев и его исполнители. Например, с какой стати Горбачев подписал указ "О передаче ядерного оружия Ельцину"? А почему не Сидорову?

Какое он на это право имел вообще? — Никакого. Соответственно, вот эти вопросы через суд подлежат отмене. Потому что это судебные вопросы и они висят в воздухе, потому что есть потерпевшие. Это не политическое решение. Это возврат правосудия. Поэтому тут уже и другая логика решения.

— А кто этим будет заниматься? Вы готовы подать в суд?

— У нас уже два миллиона подписей собрано, чтобы подать в суд. Это подписи представителей народа, просто граждан России. Многие подписались, в том числе и вип-персоны. Не хочу их сейчас пока называть. У нас национально-освободительное движение есть. Оно и собрало за последние два-три месяца эти два миллиона подписей. И с ними мы пойдем в суд с иском об отмене очевидно для всех незаконных решений. Не было права у Горбачева подписывать документ о ликвидации Верховного Суда СССР. И все остальное он не имел права ликвидировать.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев