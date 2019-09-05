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Автор Редакция рубрики "Мир"

Европейцы уже готовы делить американское наследство

Мир print

Почему президент Франции Макрон сказал о скором окончании однополярного мира? Потому что время подходит. Что будет? К чему готовиться? Что делать? На эти и другие вопросы главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой ответил известный российский политик, депутат Государственной Думы Евгений Федоров.


"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Евгением Федоровым

Читайте начало интервью:

Евгений Федоров: мы возвращаем территории — значит, выздоравливаем

— Евгений Алексеевич, как вы сказали, строительство Отечества — тяжелейший и очень длительный процесс. А вся история Украины — на самом деле история отношений России с Америкой. Это касается не только Украины, но и истории большинства маленьких стран.

— Да. Это история 15 образовавшихся на территории Советского Союза в 1991 году стран. То есть это вообще не наши отношения с Украиной. Как только вы убираете фактор Соединенных Штатов Америки, мы сразу с Украиной — лучшие друзья, братья на век, еще на тысячу лет. Убираете внешний фактор, который не украинский, и все у всех получается: прекращаются войны, восстанавливается целостность.

Крым возвращается в состав Украины только вместе с Россией в единую государственность. Все довольны. И мы дальше развиваемся. То есть это целиком фактор отношений России с Америкой. Этот фактор когда-то закончится.

— Когда закончится? И как он может закончиться?

— Как Владимир Владимирович правильно в Мюнхене сказал, когда рухнет американский однополярный мир, частью которого мы являемся. А он рухнет. Другое дело — процедура этого разрушения. Возможно, мы в союзе с Китаем его разрушим методом давления. То ли мы его разрушим в результате кризиса, возможно, ядерного. К этому тоже дело идет.

Не путайте кризис с конфликтом. Даже не обязательно это будет связано с войной. С конфликтом. Важные для нас события происходят здесь, Америка — на другой стороне шарика. И нам ничего на той стороне шарика от них не надо. Система рисков выстроена таким образом, что они в любом конфликте рискуют в сотни раз больше, чем мы.

Потому что для них какой-нибудь Вильнюс или Киев вообще не является хоть сколько-то важным фактором, ради которого стоит ставить под угрозу безопасность жителей Вашингтона или Нью-Йорка. А для нас является, потому что это наше Отечество, наша земля. По крайней мере, для значительной части граждан.

Поэтому система рисков такова, что, грубо говоря, как только мы сумеем найти внутренние силы для восстановления суверенитета, мы с американцами просто договоримся, в том числе через механизм хрущевского Карибского кризиса. Это механизм, по которому мы договорились. И никто не пострадал. Только один американский летчик погиб.

— Но стучать ботинком-то по трибуне…

— Стучали. Надо постучать. Ну как же — бывает полезным и такой аргумент.

— Мы регулярно что-то такое делаем, но в более цивилизованной форме, хотя и так уж слишком много вокруг нас слухов и сплетен.

— Вопрос стоит жестко: либо мы выживаем на планете Земля в конкуренции наций, либо мы отказываемся от принципов выживания, и тогда мы просто погибаем. Между прочим, Российская империя уничтожила десяток империй: Османскую, Австро-Венгерскую, Шведскую, Польскую и другие. Это конкуренция. В ней нет добрых глазок. В ней есть жесткие правила игры: победитель получает побежденного. Мы можем проиграть? — Можем. Но пока за тысячу лет не проигрывали. Значит, я уверен, не проиграем и сейчас.

— Кстати, как раз Макрон и посол Франции в США сказали, что, вообще-то, однополярному миру приходит конец, Америке нужно с этим считаться и обязательно нужно вести диалог с Россией и с Китаем. Наверное, одно из первых таких заявлений руководителя крупного западного государства.

— Да, Макрон собрал своих послов в других государствах. Он сказал им: готовьтесь к крушению американской империи. Потому что, грубо говоря, Путин это давит, идет процесс в эту сторону. Хотя еще необязательно, что мы победим. И внутри этого процесса, кстати, находится Украина. Если мы там побеждаем, Украина с нами.

Украина — это просто мелкая пешка в большой шахматной игре однополярного мира против сторонников многополярности: против Китая, России, Индии и других. И когда победим мы с Китаем и Индией, то Украина, Грузия и остальные автоматически оказываются с нами. Просто убирается внешний фактор США.

И все, снимайте флаг. Давайте договариваться о союзном государстве типа как с Белоруссией. Неслучайно американцев бесит, что мы договариваемся с Белоруссией. Снова получается союзное государство. Макрон на самом деле сделал это по азбуке геополитики.

Когда рухнул Советский Союз, Польша, Чехословакия, Венгрия и т. д. просто перешли на сторону Запада. Туда поехали американцы, туда поехали европейцы. Они их прибрали, потому что возник вакуум власти. Макрон знает правила, он ждет, когда появится вакуум власти от американской империи, и он хочет прибрать к себе куски под Большую Францию. И он правильно поступает. Он делает так же, как до него поступали все лидеры Франции и других государств за тысячу лет их истории.

— О какой Большой Франции сейчас можно говорить, когда 60 процентов вооружения французской армии недееспособно, Франция — полный вассал Америки и НАТО.

— Это правда, но это злит Макрона и французов. Само по себе то, что ты вассал, — это и есть фактор злости. С этим можно смириться из-за расстановки сил. Но однополярный мир рушится и в этот момент возникает эффект свободной Франции, как и свободной Германии. И вот к этому эффекту и готовятся французы и немцы.

Они хотят прибрать куски американского наследства. И это логично с их стороны. Другое дело, что нам не надо много кусков им отдавать. Нам надо, как минимум, взять свою территорию и, я считаю, надо вести переговоры, и Восточную Европу. То есть при разрушении американской империи нам надо вернуть свое, все что мы получили в 1945 году.

— Вот вы меряете по 1945 году, а почему не по началу 1917 года, например. У нас еще Польша Финляндия были.

— Есть понятие "международное право". Я-то — как раз юрист. Свое — это то, что получилось в результате последней мировой войны или большой войны. То, что до этого было, уже неважно. На мировой войне за это свое мы отдали 30 миллионов жизней, только за Киев больше миллиона отдали при обороне и освобождении.

И за это свое весь мир отдал 100 миллионов жизней. То есть это не только наша как бы граница. Она — мировая, появившаяся в результате высочайшего напряжения сил всех держав мира. Это послевоенные итоги. И все, что от них отступает, незаконно, это нарушение правил. Отсюда история с Крымом.

По Крыму та формальная логика, которая прописана (референдум и т. д.), правильная. Но слово "вернулся" должно быть укреплено отменой незаконных решений 1991 года о выходе из состава Советского Союза как всей Украины, так и, естественно, Крыма вместе с ней. Но пока этот аспект мы боимся перешагнуть.

На фото превью: Макрон, Меркель, Трамп. Источник: news-front.info

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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