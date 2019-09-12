Мнение: если бывший соцлагерь не опомнится, его ждет 1941 год

С кем же все-таки на самом деле Лукашенко и вся Белоруссия? Почему Россия, Белоруссия и все республики СССР — наше общее Отечество? Нам всем нужно признать ошибки 1991 года. И скорее восстанавливать общую Родину.



"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Евгением Федоровым

Обо всем этом и многом другом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал депутат Государственной Думы Евгений Федоров.

Читайте начало интервью:

Евгений Федоров: мы возвращаем территории — значит, выздоравливаем

Европейцы уже готовы делить американское наследство

Евгений Федоров: восстановим СССР — вернем Отечество

Евгений Федоров: Трамп подстилает соломку под падение США

— Евгений Алексеевич, по поводу визита Болтона к Лукашенко вопрос. Лукашенко несколько лет назад завуалированно рассказывал о том, как он торговался с Россией по поводу признания Абхазии и Южной Осетии. Белоруссия так и не признала эти государства, потому что денег за это хотела. И во время встречи с Болтоном Лукашенко поблагодарил США за ключевую роль в сдерживании России и тут же попросил 15 миллиардов…

— Между прочим, абсолютно правильно похвалил. Потому что так и есть: не было бы Америки, не было бы сдерживания России.

— Лукашенко и еще массу всяких вещей наговорил. Маленькое государство всегда очень сильно зависит от внешних факторов. Хотя понятно, что небольшому государству у наших границ, конечно, с Россией дружить намного выгоднее. С Россией дружит — продает креветки. На самом деле так ли все-таки близка и лояльна к России Белоруссия?

— Абсолютно не лояльна. Действительно, Лукашенко прекрасно понимает, что влияние России на внутреннее устройство Белоруссии настолько мощное, что с Путиным лучше не ссориться. Грубо говоря, в Белоруссии мы легко можем в любой момент осуществить сброс проамериканских властей во главе с Макеем. Это все понимают.

Тут самый главный момент — обратите внимание, мы же с вами не обсуждаем вопрос восстановления единой государственности, допустим, со Швейцарией или даже с Дарданеллами — с мечтой русского мира.

— Дарданеллы — это же XIX век.

— Это же мечта русского человека. Но это не обсуждаем...

То есть в чем, где барьер? Белоруссия — это наше Отечество. Кстати, и сам Лукашенко об этом тоже говорит. Наше Отечество — Россия и Белоруссия. Это наше общее Отечество. Поэтому восстановление единой государственности и по закону, и по справедливости — это 1944 год освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, это "Ура! Ура!", салют на Красной площади, салют Победы, цветы на советских, русских танках в Минске, изгнание американского посла и все сопровождающее этот процесс. Мы здесь восстанавливаем наше святое тысячелетнее Отечество — Русь.

— Когда освободили Минск, 3 июня 1944 года, он был, конечно, ужасно разрушен. Всей огромной страной его восстанавливали.

— Так Белоруссия и сейчас разрушена. Ее экономика упала относительно мировой в восемь раз за эти 30 лет. По сути это тоже разрушение, только мягче.

— Тем не менее, Минск — это прекрасный, чистый, просторный город.

— Чистый, только бедный.

— Польша на 1 сентября (80 лет с начала Второй мировой войны) нас не пригласила. В Белоруссии помнят, а в Польше, наверное, забыли, что мы спасли не только Польшу, но и пол-Европы. Лех Валенса тоже призвал, конечно, США: "Пожалуйста, оставайтесь гегемоном, держите мир в своих руках". Но он все-таки отметил также: власти Польши не правы в том, что они не пригласили Россию, потому что у нас и без того плохие отношения, а они их делают еще хуже.

— Американское начальство Польши забыло пригласить Россию.

— Евгений Алексеевич, получается, что в Польше начиная с "Солидарности" всегда было американское начальство?

— Лидер "Солидарности", первый президент постсоциалистической Польши прямо говорил, что его привело к власти ЦРУ. Он говорил это открытым текстом на многочисленных лекциях. Почему его сейчас не очень цитируют? Так и есть. Ярузельский обращался: "Не уходите к Советскому Союзу. А Советский Союз — пошли вон". Мы и ушли — пришли враги.

А разве по-другому в истории человечества было?… Если вы отказываетесь от своего участка земли, обязательно найдется сосед, который его приберет. Правильно? Так и здесь. Поэтому не надо отказываться от Отечества. Я обращаюсь к самому главному: в 1991 году мы отреклись от принципов выживания на планете Земля, отказавшись от принципа защиты Отечества.

Теперь нам снова придется менять мировоззрение, признавать свои ошибки, в том числе на референдуме 1991 года, где предлагалось передать суверенитет от Советского Союза республикам. Слава Богу, это не было реализовано в правовом смысле. Произошла незаконная ликвидация СССР, референдум не успел дойти до правовой основы.

Но тем не менее придется все снова восстанавливать, переделывать то, что за 28 лет мы делали, идя не тем путем, противоположным от настоящей цели.

— Какой? И какие силы будут это восстанавливать?

— Цель — национальные интересы и развитие. А восстанавливать будут национальные силы, как и в 1941 году.

— Какие конкретно? Кто? Росгвардия?

— Да, Росгвардия, армия, суд…

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев