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Автор Редакция рубрики "Мир"

Евгений Федоров: восстановим СССР - вернем Отечество

Мир » Бывший СССР print

Почему СССР был распущен незаконно? Пришло ли время собирать камни? И возможно ли если не вернуть то время или конструкцию, то восстановить границы — территориальную целостность? Почему это единственно законное решение с точки зрения международного права?


"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Евгением Федоровым

На эти и другие вопросы главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой ответил известный российский политик, депутат Государственной Думы Евгений Федоров.

Читайте начало интервью:

Евгений Федоров: мы возвращаем территории — значит, выздоравливаем

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— Евгений Алексеевич, вы говорите, что по международному праву СССР был распущен незаконно, следовательно, наше государство должно быть воссоздано в этих границах. Но ведь уже много времени прошло — почти 30 лет. Как можно вернуть это? Уже выросли новые поколения. В Грузии на митингах молодые люди на английском языке пишут антироссийские лозунги.

— Потому что проплачено оттуда. Надо, чтобы заказчики увидели.

— Тем не менее, многие молодые люди в Грузии по-русски не говорят, на Украине русский язык исключают из школьной программы. В Азербайджане и других республиках уже есть люди, которые не говорят по-русски.

— Это вообще неважно.

— Как они вернутся?

— Очень просто. Вернутся через переходные периоды, через механизмы восстановления, через разумный процесс.

— А вы не думаете, что они будут сопротивляться этому?

— Пока все, у кого спросили, почти полностью сказали "хотим". Приднестровье расспросили — 96 процентов. Донецк, Луганск спросили — 96 процентов. Крым спросили — 96 процентов. Абхазия… Всех давайте спросим.

— А с какой стати, например, Грузию будут спрашивать?

— Как? Потому что она незаконно вышла из состава Советского Союза.

— Прошло уже 28 лет.

— Неважно. Пока нет третьей мировой войны, действует закон второй — последней. Грубо говоря, если у вас отняли квартиру 30 лет назад, это не повод ее не возвращать. Допустим, тот же Китай вернул Гонконг через 100 лет.

— В этой квартире выросла куча поколений других людей…

— Поэтому есть процедура привязывания этих процессов, то есть переходных периодов. Может быть, мы и не возьмем еще. Давайте так: мы вопрос решаем, мы можем взять это по закону, а дальше уже физически берем или нет — это мы посмотрим.

— Евгений Алексеевич, а кто должен объявить о том, что нужно проводить такие референдумы и реформы?

— Суд по месту совершения преступления. Преступление совершил Горбачев, незаконно ликвидировав органы госвласти СССР и территорию раздав. Он не имел на это права. У него не было таких полномочий. Не было референдумов, которые были предусмотрены законами о выходе той же Украины, Грузии и всех остальных.

Кстати, на самом деле та же самая претензия у нас есть по Крыму от Украины — типа вы не провели на Украине референдум, чтобы Крым ушел. Так Украина вся ушла незаконно. Эти вещи надо понимать и поднимать. Просто я рад, что сегодняшний конфликт, в который мы летим со страшной скоростью, с падением жизненного уровня, с санкциями, — это хорошая холодная вода для русского народа. Не надо отдавать Отечество.

Соответственно, это тоже повод, чтобы его восстановить. И мы его восстановим. У нас просто нет другого выбора. Либо мы будем уничтожены, как, собственно, американцы эту задачу и ставят, потому что они понимают, что Россия рано или поздно захочет вернуть свое. Посмотрите фразы Бисмарка, который об этом предупреждал.

— Да, русские приходят за своими.

— Вот пришло время приходить. А то, что там прошло сколько-то лет, ничего не меняет. Гонконг и Китай — прошло 100 лет. Без всякой войны, просто с помощью переговоров англичане вернули Китаю Гонконг. Даже референдум в Гонконге не провели. Если бы референдум был, там бы 90 процентов было бы против. Там же англичане жили.

Но все равно вернули. Потому что международное право стоит выше текущей воли конкретных частей народа. Международное право — это итоги войны. Сто миллионов жизней хотите поставить под сомнение? Другую войну проведите, еще 100 миллионов потратьте или уже намного больше. Тогда это будет поставлено под сомнение.

— Не вы ли мне говорили, что очень плохо, что в нашей Конституции есть приоритет международного права над внутрироссийскими правами и законами?

— Да.

— И это плохо для нас.

— Да, правильно.

— Так что для нас как для патриотов должно быть первично — международное право либо наше?

— Секундочку. Есть Отечество. Оно состоит из двух частей. Вот с какими лозунгами наши деды штурмовали Берлин? — Свобода, независимость, Отечество и территориальная собственность.

— А как же "за Родину, за Сталина"?

— Нет. Война как называется — сталинская, родинская? Нет, она называется — Отечественная. Все ясно сказано и написано. Не надо отступать просто от формальных вещей. Это Отечественная война, то есть за освобождение Отечества. Отечество — это территория, свобода, независимость. Всё.

Территориальная целостность — это Крым, свобода и независимость. Это конституционная реформа — 13-я, 15-я статья, как минимум, а потом — замена всей Конституции. Она вся внешняя. Там принцип шовинизации. Президент Путин все время поднимает эту тему, но у него пока не получается. Принцип национализации элит.

И для этого есть технологии, исторически выверенные. В истории не надо быть гением, в ней надо быть опытным, то есть просто внимательно смотреть, как это работало всегда. И мы понимаем, что это начинает работать.

Вот сейчас бизнес у нас завыл по поводу того, что в последнее время появилось большое количество уголовных дел и т. д. Это все называется "исторические чистки". Идет процесс объективного восстановления нашего Отечества, сопровождаемый чистками. Опричнина, 1937 год — это технологии. Это не повторится в плане методов. Но это технология — метод замены элит. Они периодически происходят везде. И нам придется сменить элиты 1991 года внутри нашей нынешней системы, если мы хотим остаться в живых, конечно.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Бывший СССР
Евгений Федоров: восстановим СССР - вернем Отечество
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