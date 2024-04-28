Как оформить зону у дивана: растения, журнальные столики и многое другое

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Дизайнеры посоветовали, как украсить зону возле дивана в гостиной

1:03
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Зона у дивана в гостиной является центральной в аспекте интерьера, так как именно она привлекает взгляды хозяев и гостей.

Дизайнеры посоветовали, как украсить зону возле дивана в гостиной
Фото: unsplash.com by Naomi Hébert naomish is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Следовательно, декорации должны быть уникальными и модными.

Варианты декора, на которые стоит обратить внимание:

  • Растения
    Дизайнер Юлия Тычино подчеркивает важность классического подхода к оформлению гостиной с помощью растений. Несколько выразительных растений в стильных горшках могут преобразить диванную зону, добавив ей эстетики.

  • Эстетичная композиция
    Вы, возможно, видели в социальных сетях, как эффектно выглядят композиции на полке или комоде из ваз, свечей, натуральных минералов или камней, книг и статуэток. Такой декор не только украшает пространство, но и делает его более запоминающимся.

  • Оригинальный журнальный столик
    Для просторной гостиной идеально подойдет журнальный столик необычной модели. Он добавит интерьеру современности и яркости.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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