Ужесточение мер безопасности: в майские праздники в самолётах будут использовать только пластиковые столовые приборы

Металлические вилки и ножи исчезнут из российских самолётов на майские праздники

Во время майских праздников в бизнес-залах аэропортов и на борту самолетов российских авиалиний временно прекратят выдачу металлических вилок и ножей, как сообщает телеграм-канал Mash, ссылаясь на Росавиацию.

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Данное мероприятие направлено на усиление мер безопасности в период праздников.

Металлические столовые приборы будут заменены на изделия из пластика. Ограничение затронет все виды рейсов, включая бизнес-класс. Также в аэропортах усилят проверку багажа и ручной клади на наличие запрещенных к перевозке предметов.

Усиленные меры безопасности будут действовать до 17 мая.