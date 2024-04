Ужесточение мер безопасности: в майские праздники в самолётах будут использовать только пластиковые столовые приборы

Во время майских праздников в бизнес-залах аэропортов и на борту самолетов российских авиалиний временно прекратят выдачу металлических вилок и ножей, как сообщает телеграм-канал Mash, ссылаясь на Росавиацию.

