Полминуты, которые спасут ваш двигатель летом: всё о неожиданной необходимости прогрева

Нужно ли прогревать автомобиль летом: ошибка многих водителей

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Многие водители прогревают двигатель своего автомобиля только в зимнее время. Однако есть и те, кто проводит эту процедуру и летом. Мнения разделились: некоторые считают это необходимым, другие уверены, что летний прогрев бесполезен. Как же быть?

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Необходимо ли прогревать двигатель летом? Те, кто пропускают прогрев в теплые месяцы, рискуют. Без достижения нужной температуры мотор может работать неэффективно. Тем не менее, в летние месяцы июня, июля и августа, время прогрева должно быть короче, чем зимой — достаточно всего полминуты для того, чтобы двигатель и моторное масло функционировали правильно.

А как быть осенью? С наступлением холодов следует учитывать температуру воздуха. Если она опускается ниже +5 градусов, прогрев следует увеличить до минуты. А при отрицательных температурах необходимо греть машину несколько минут.