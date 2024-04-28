Невероятно, но факт: почему собаки точно знают время вашего возвращения домой

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Как собаки узнают о возвращении хозяина

1:02
Зоосфера » Собаки

Эксперты неожиданно затронули тему о том, как собаки воспринимают время, вызвав интерес у читателей. Они выяснили, что питомцы могут предсказывать возвращение хозяина, ориентируясь на запахи и внутренние биоритмы.

Как собаки узнают о возвращении хозяина
Фото: flickr. com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ученые подчеркивают, что у людей временные рамки связаны с эпизодической памятью, которая позволяет вспоминать прошлые события как отдельные эпизоды.

В отличие от этого, собаки полагаются на ассоциативную память, основанную в основном на запахах. Например, когда хозяин покидает дом, его запах еще некоторое время сохраняется, и собака может ощущать его уменьшение с течением времени, что служит своеобразным таймером.

Дополнительно, специалисты обратили внимание на врожденные биоритмы, которые действуют как внутренние часы, регулирующие биологические процессы в организме животного. Эти ритмы помогают понять время суток или момент для еды, что подтверждают эксперты.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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