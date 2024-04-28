Эксперт раскрыла необычный афродизиак среди овощей

Эксперт Лялина: сельдерей способствует повышению уровня тестостерона

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В мире овощей был обнаружен естественный афродизиак. Об этом рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Фото: creativecommons.org by Dinkum is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

По словам Ирины Лялиной, стебли сельдерея и зелень насыщены витаминами К, A, С, а также минералами: калий и фолиевая кислота. Считается, что данный продукт помогает бороться со стрессом, обладает свойствами афродизиака и полезен для мужчин, поскольку способствует увеличению уровня тестостерона. Однако женщинам рекомендуется воздерживаться от его употребления во время беременности из-за возможных негативных последствий для организма.