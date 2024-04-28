Эксперт раскрыла необычный афродизиак среди овощей

В мире овощей был обнаружен естественный афродизиак. Об этом рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.
По словам Ирины Лялиной, стебли сельдерея и зелень насыщены витаминами К, A, С, а также минералами: калий и фолиевая кислота. Считается, что данный продукт помогает бороться со стрессом, обладает свойствами афродизиака и полезен для мужчин, поскольку способствует увеличению уровня тестостерона. Однако женщинам рекомендуется воздерживаться от его употребления во время беременности из-за возможных негативных последствий для организма.
Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".