Эксперт раскрыла необычный афродизиак среди овощей

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Эксперт Лялина: сельдерей способствует повышению уровня тестостерона

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Здоровье

В мире овощей был обнаружен естественный афродизиак. Об этом рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Эксперт Лялина: сельдерей способствует повышению уровня тестостерона
Фото: creativecommons.org by Dinkum is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

По словам Ирины Лялиной, стебли сельдерея и зелень насыщены витаминами К, A, С, а также минералами: калий и фолиевая кислота. Считается, что данный продукт помогает бороться со стрессом, обладает свойствами афродизиака и полезен для мужчин, поскольку способствует увеличению уровня тестостерона. Однако женщинам рекомендуется воздерживаться от его употребления во время беременности из-за возможных негативных последствий для организма.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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